Привычка быть красивым

Приморские косметологи поделились секретами правильного ухода за собой

Ежегодно, 9 сентября, все, кто причастен к индустрии красоты, отмечают свой профессиональный праздник. Инициатором праздника в 1995 году выступил Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО - одна из самых авторитетных в мире организаций.

В России день красоты отмечают с 1999 года. Здоровье и его спутница – красота являются, пожалуй, самым главным, о чем переживают люди любых возрастов, полов, национальностей и вероисповеданий. А здоровье нации - один из главных приоритетов, реализуемых при поддержке Госпрограммы «Развитие здравоохранения в Приморском крае» на 2020-2027 годы.

Современные возможности

В разные времена эталоны красоты были разными, менялись в зависимости от моды. Сейчас в моде - здоровый образ жизни (ЗОЖ), именно он определяет чаще всего критерии красоты. Нынче слово «красивый» равно слову «ухоженный», когда сразу видно – человек тщательно следит за собой и своим здоровьем.

Современные красавицы XXI века имеют массу возможностей оставаться привлекательными долгие годы. В наше время это понятие включает в себя массу мероприятий - уход за собой, гигиена, правильное питание, отказ от вредных привычек, занятия физической культурой (тот самый ЗОЖ), а также визиты к профильным специалистам – от психолога до стоматолога, в том числе и к профессиональным косметологам.

Косметология - это сфера медицины. Поэтому любая косметологическая процедура должна проводиться исключительно по показаниям. К ним относятся: сухая кожа, морщины, пигментные пятна, акне, папилломы и т.д. При отсутствии показаний обращаться к врачу-косметологу не нужно.

Однако обладатели идеальной кожи редко встречаются в повседневной жизни. Большинство девушек и парней в подростковом периоде испытывают проблемы с жирной кожей, и этот как раз тот случай, когда необходимо посетить врача-косметолога. Другой частый повод для похода к специалисту - первые признаки старения, такие как мимические морщинки в области лба, межбровья, глаз. Косметологи уверяют, что подобные эстетические дефекты достаточно легко и быстро поддаются коррекции.

Домашний уход за кожей необходимо прививать с самого раннего возраста, точно так же, как привычку чистить зубы или заниматься спортом. Например, очищение кожи от загрязнений, скопившихся за день, при помощи обычного умывания мицеллярной водой нужно начинать с младенческого возраста.

Масс-маркет и «люкс»

Сегодня сегмент профессиональной косметики, масс-маркета и «люкс» предлагают широкий выбор различных средств для ухода за кожей в зависимости от возраста и типов кожи. В масс-маркете продаются косметические линейки, включающие в себя дешевые ингредиенты, соответственно, цена там более доступная. В косметике марок «люкс» используются более дорогостоящие компоненты. Но не стоит забывать, что далеко не всегда высокая стоимость средства означает получение соответствующего эффекта. Здесь важно индивидуально подобрать компонент, способный решить проблему. Кроме того, неграмотный подход к вопросу ухода за кожей может привести к причинению вреда даже профессиональной косметикой.

Косметологи рассказывают, что та же недорогая салициловая кислота и ее производные прекрасно снимают воспаление, подсушивают кожу, то есть применяются для ухода за комбинированной и жирной кожей с высыпаниями. Средства ухода, содержащие салициловую кислоту, можно найти как в масс-маркете, так и в «люксе».

Профессиональный уход

Что касается понятия «профессиональный уход», его выполняют специально обученные косметологи, совмещающие определенные массажные техники с нанесением специальной косметики. Данные процедуры не только полезны в физическом плане, но и, как правило, заряжают человека приятными эмоциями.

Аптечная и профессиональная косметика - понятия практически идентичные. Косметика с лечебным эффектом, в которой, как правило, идет более высокая концентрация активных веществ, продается через аптечные сети, салоны красоты и эстетические клиники. Во всех случаях косметолог или фармацевт сможет грамотно проконсультировать и правильно подобрать средство для ухода. Космецевтические продукты, которые распространяются через аптеку, называются «аптечной косметикой», а те, что реализуют эстетические салоны и клиники, - профессиональной.

Косметологи выделяют пять самых распространенных проблем с кожей. В них входят: акне, пигментация, морщины, потеря тургора кожи, отеки и синева под глазами. Каждый случай индивидуален и требует особого подхода.

«Сальная» проблема

Более 80% российских подростков и около 30% взрослого населения страдают угревой болезнью - акне. По сути, данное заболевание провоцирует избыточная секреция кожного сала сальными железами. Не имея возможности «выбраться» наружу естественным путем, капсула сальной железы растягивается, возникают микротрещины, и начинается процесс воспаления. На коже выступают болезненные бугорки с элементами белых головок - так называемые закрытые и открытые комедоны.

В домашних условиях необходимо тщательно очищать кожу веществами, содержащими салициловую или борную кислоту, этиловый спирт, легкие фруктовые кислоты. К данным препаратам относятся гели, муссы, пенки, лосьоны, задача которых - слегка подсушить и отшелушить кожный покров. В результате процесс выработки кожного сала уменьшается. Однако при самолечении можно нанести себе непоправимый вред. Поэтому процедуры и препараты при заболевании «акне» должен назначать профессиональный врач-косметолог.

Он же порекомендует специальные болтушки с антибиотиками, кислотами и увлажняющими компонентами, гели и кремы. Кроме того, чтобы добиться значительных результатов в лечении акне, важно подключать определенные врачебные процедуры: чистки, пилинги, плазмотерапию, криомассажи.

Солнце - лучший друг пигментации

Борьба с пигментными пятнами связана с комплексным подходом. Во-первых, необходимо обратиться за консультацией к врачу гинекологу-эндокринологу, чтобы исключить гормональный фактор стимуляции возникновения пигментации.

Во-вторых, людям, склонным к пигментации, следует защищаться от солнца и избегать солнечных ожогов.

В-третьих, если пигментация уже появилась, то ее нужно убирать с помощью врачебных процедур, к которым относятся химические и лазерные пилинги, фототерпапия, плазмотерапия, мезотерапия.

Вернуть молодость

Механизмов образования морщин - два, говорят косметологи. Постепенное закладывание морщин на лбу, вокруг глаз, между бровями, около пазух носа происходит в результате сокращений на лице мимических мышц.

Вторая причина потери упругости кожи и появления на лице мелкоморщинистой сети - в снижении вырабатываемых клетками кожи коллагеновых волокон и гиалуроновой кислоты.

Оба процесса подлежат коррекции при помощи специальных инъекций, дающих ярко выраженный, мгновенный результат. К примеру, инъекции ботулотоксина помогают значительно уменьшить глубину морщин, уменьшая силу мышечных сокращений. Биоревитализация и мезотерапия наполняют кожу гиалуроновой кислотой, стимулируя полноценную работу клеток в части выработки коллагена. После курса данных процедур текстура и цвет кожи заметно улучшаются.

Другой вариант омоложения для тех, кто пока отказывается от инъекций - пептидная косметика, настоящий прорыв в косметологии. Некоторые пептиды, обладающие «миорелаксирующим» действием, могут стать альтернативой «ботоксу», так как тоже ослабляют мышечные сокращения. Для получения эффекта омоложения косметологи рекомендуют покупать косметические средства, в составе которых указаны следующие названия пептидов: Argireline, SNAP-7, SNAP-8, Leuphasyl, Vialox, Syn-ake, Inyline.

За красоту и упругость кожи отвечает гормон эстроген. Как правило, с наступлением климактерического периода уровень данных женских половых гормонов снижается. Поэтому прекрасному полу рекомендуется использовать БАДы и кремы с фитоэстрогенами, которые, пусть и не столь активно, но работают по принципу гормона эстрогена.

Происхождение фитоэстрогенов - растительное. Их добывают из хмеля, дамиана, дикого ямса, красного винограда, граната, карликовой пальмы, красного клевера, люцерны, сои, сарсапариллы и финика.

Что касается косметологического вмешательства, косметологи рекомендуют следующие процедуры: нитевой лифтинг, который выполняется при помощи 3D-мезонитей, плазмотерапия, армирование кожи препаратом Radiesse и аппаратные методы (Fraxel, Thermage, Ulthera System). При грамотном сочетании методик эффекты от данных способов омоложения можно усилить.

По словам косметологов, главные факторы, провоцирующие раннее старение кожи - курение, пренебрежение защитой от солнца, частое посещение солярия. При первых признаках проблем с кожным покровом необходимо сразу обратиться к врачу-косметологу, так как при позднем посещении специалиста помочь сможет уже только пластическая хирургия.

КСТАТИ

Полезный совет для мужчин и женщин

Избавиться от отеков и синевы под глазами можно простым способом - ограничить потребление воды на ночь, исключить соленые продукты после 6 вечера и спать на двух подушках с приподнятой головой. С утра – легкий компресс из кусочков льда или охлаждающих патчей под глаза. И это могут делать в домашних условиях и мужчины, и женщины.

Криомассаж или массаж холодом также является прекрасным средством от отеков. Но это медицинская процедура, которую обычно выполняет медсестра по назначению врача. Данная проблема чаще всего возникает из-за нарушений работы лимфатической системы, а также повышенной проницаемости стенок сосудов, хотя этот симптом может указывать и на другие нарушения в организме.

На фото: Главные проблемы с кожей: пигментация, морщины, потеря тургора кожи, отеки и синева под глазами.

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Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.