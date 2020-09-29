"Поход на выборы - просто праздник какой-то!"

История приморского долгожителя, рассказанная корреспонденту «Золотого Рога»

Знаменитую шутливую пословицу «старость - не радость, молодость - не жизнь» 79-тилетний Виктор Александрович АНДРЕЙЧЕНКО не воспринимает. Коренной сибиряк, обладая поистине стальным характером, не собирается сдавать позиции.

Активный образ жизни, посещение всех возможных мероприятий - от выборов депутатов до посиделок в библиотеке - все это не дает пожилому пенсионеру времени на культивирование болячек и проблем «низких пенсий». Понятие «достойная старость» как нельзя лучше подходит к этому умному, все еще полному сил человеку. О своей жизни он поведал газете «Золотой Рог».

Золото - на вес золота

Виктор Александрович не считает себя долгожителем. «Еще и восьмидесяти не исполнилось, вся жизнь впереди», - шутит он. Рожденный в далеком 1941-м году, не понаслышке зная о голоде и холоде, чтобы прокормить шестерых братьев и сестер, сам еще мальчишка, мыл золото в Сибирской глубинке, где и заработал на всю оставшуюся жизнь болезнь суставов. Впрочем, об этом периоде жизни вспоминает неохотно. Со слов Виктора Андрейченко:

«Поднимались затемно. Там у нас речушка была с золотым песком. Вокруг тайга. Стоишь по колено в ледяной воде, песок просеиваешь. Мутная, трудная работа. Золотые крупинки - на вес золота, вот такая вот тавтология. Однако, в голодный год так и выживали. Не знаю, законно или нет, тогда про закон не думали, есть хотелось всегда. Дома шестеро по лавкам сидят, я самым старшим был. Батя с войны не вернулся, мать из сил выбивалась, чтобы нашу ораву прокормить. Да я не жаловался, помогал как мог. Одно плохо, нажил болезнь суставов, с годами только хуже становится. Сейчас трудно ходить, даже с костылем. Но дома сидеть - значит сознательно себя похоронить. Жизнь - это движение. Помаленьку, потихоньку нужно двигаться. Напрягает очень, что квартира моя на пятом этаже. Порой поднимаюсь как черепаха, матерюсь про себя, а потом одергиваю, мол, чего разнылся, дополнительная вынужденная физкультура - на пользу.

Пойдем, красавица, в лесок

Развлечений для стариков немного. Кто-то сутками на лавочках кости молодежи перемывает. Кто-то по домам сидит, жизнь ругает. «Мне ни то ни другое не подходит», - говорит Виктор Александрович,- «Пару лет назад дачу продал, теперь жалею. Все-таки был стимул - труд на земле сил прибавляет, энергию дает, кто бы что не говорил. Теперь лесополоса мне вместо дачи. Бабки соседки смеются, мол, что ты, старый, по лесу лазаешь. А я говорю: пойдем, красавица, в лесок, воздухом подышишь, авось желчь выветрится (смеется). Если погода не позволяет, и дома дела найдутся. Сядешь порой за лепку пельменей, не успеешь глазом моргнуть, как время пробежало. А я леплю не простые пельмешки - размером с полмизинца, такие вкуснее едятся. Потом хожу соседей угощаю.

Или, скажем, в библиотеку сходить - тоже дело полезное. Там и книжки почитать в тишине можно, и с умными людьми пообщаться. Еще выборы люблю. Вот недавно ходил, за депутатов голосовал. Это же просто праздник какой-то! Столько впечатлений! Особенно, когда становишься немым наблюдателем разных сцен. Одна тетушка истерику закатила на весь избирательный участок, что графа «против всех» отсутствует. Ей говорят, испорти бюллетень и кинь в урну, а она, мол, знаю я вас, почините и проголосуете вместо меня. Одним словом, цирк бесплатный. Я вообще конфликты не воспринимаю. Только нервы себе и другим поганить. В нашем возрасте каждый день прожит - и хорошо. Зачем же сознательно забивать гвозди в свою крышку гроба, если она стоит еще в сторонке».

Необычное хобби

Виктора Андрейченко мы застали за увлекательным занятием - сшиванием открыток. На полке стоят готовые изделия, красивые шкатулочки. Это хобби мужчина приобрел много лет назад. «Раньше в СССР проще было, открытки копейки стоили. Сейчас поздно отучать себя, с пенсии покупаю столько открыток, чтобы на одну шкатулку хватило, и шью в свободное время. А времени этого предостаточно», - делится Виктор Александрович.

На вопрос о вредных привычках сообщает: «Курить - никогда не курил. Вообще табачный дым не люблю. Особенно когда женщина дымит. А вот выпить горькой на праздник, да под хорошую закуску я и сейчас могу запросто. Пара рюмок - на пользу. Вот юбилей будет, обязательно стол накрою, дедулек с бабульками позову. Готовить я мастак! Про пельмени рассказывал. А еще мое коронное блюдо - холодец, тут мне равных нет. Главное - мясо правильно выбрать».

Молодой пенсионер

На вопрос «на какой возраст Вы себя ощущаете?» Виктор Александрович отреагировал не задумываясь: «Лет на 30, не больше. А ведь старость может наступить внезапно и в 25 годков.. а может и в 70 не прийти. Это зависит от того, насколько человек состарился в душе. Оптимисты дольше остаются молодыми душой. Поэтому я - молодой оптимист- пенсионер. Если человек занимается самоедством, настроен на окружающую действительность негативно, то его душа быстро стареет. Нужно повторять себе - я не старый, просто помудрел, набрался опыта.

Интересно, что в других странах пожилые люди чувствуют себя отлично. Выйдя на пенсию, катаются по всему миру, тратят «свободные» от работы годы на себя любимых. У нас так не принято. Не тот менталитет. Статус пенсионера «обязывает»: сиди дома, носки вяжи. Это неправильно. Если бы позволяли средства, я бы рванул в кругосветку. Но приходится трезво смотреть на вещи, развлекаю себя старыми добрыми способами, не требующими больших финансов. Вон, шкатулки шью. Выход на пенсию - это высвобожденное время, возможность заняться любимым делом. Главное - понять для себя, что именно нравится. Я знаю одного старика, который полностью погрузился в мотоциклетные дела. У него в гараже валяется «Урал» и какой-то мотороллер ржавый. Так целыми днями их перебирает, мастерит что-то, по его словам, мега крутое, то, что еще фору новым байкам даст. Полпенсии спускает на это дело. Вот и молодец, главное верить - может прорыв какой-то технологический совершит. Еще одна знакомая пенсионерка с юности торты выпекать любила. Но редко, по праздникам.

Сейчас поставила это дело на поток, и делом занята, и радость получает, и какие-никакие дополнительные денежки за свой труд». По словам Виктора Александровича, в старости неминуемо образуются некоторые жизненные пустоты, и их нужно научиться заполнять. Но думать над тем, как это сделать, нужно как можно раньше. «Готовьте сани летом, а палатку - зимой», - улыбается пенсионер.

Отметим, увеличение периода активного долголетия, сохранение социальной, интеллектуальной и творческой активности пожилых людей - одна из приоритетных задач правительства Приморского края, реализуемых в рамках Госпрограммы «Развитие здравоохранения в Приморском крае» на 2020-2027 годы. Те же задачи стоят и перед проектом «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

ПРО ЛЮБОВЬ

Полстолетия были вместе…

В мирной беседе проходит час. О плохом Виктор Александрович старается не говорить. Про жену любимую рассказывает с удовольствием:

«В Клавдию влюбился раз и на всю жизнь. Она молоденькая была красивая очень, бухгалтером работала главным на предприятии, а я там - ведущим инженером. Тоже хорош собой был. Супруга моя еще с тем характером. Ничего, привык. Бок о бок прожили почти 50 годков. Троих деток родили. Сейчас они взрослые, семейные, живут далеко, но пару раз в год навещают, внуков привозят. Вот тогда настоящие силы жить появляются!»

Жена Виктора Александровича умерла год назад. Банально - упала, перелом шейки бедра, и не спасли. Но пенсионер в депрессию не впал:

«Я всю жизнь ни в Бога, ни в черта не верил. Закоренелый до мозга костей советский человек, реалист и атеист. А сейчас вот переменился. Клавдия моя приходит во снах, как с живой разговариваю. Говорю ей: подожди, родная, не торопи. Придет срок - свидимся. Так оказывается легче жить, когда веришь, что после этой жизни наступит другая, что есть «тот свет». Страшно думать, что «там» - пустота. В советской стране мы все верили в Ленина, Сталина, идеалы партии. Оказалось, все вранье. Переместили нас в новую реальность слишком неожиданно. Сколько народа после этого полегло, не выдержав удара! Человеку нужно во что-то верить. Почему же не в Бога?»

На фото: Виктор Андрейченко: «Если бы позволяли средства, я бы рванул в кругосветку».

Фото автора.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.