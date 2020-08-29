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Стало известно, где приморцам можно будет бесплатно привиться от гриппа

29 Августа 2020, 14:29 | Приморье

Жителей края ждут в 12 мобильных пунктах - адреса

С 1 сентября по 1 ноября на площадях и вблизи торговых центров во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке будут работать мобильные прививочные пункты. Пройти бесплатную вакцинацию могут все желающие жители Приморья с 8.00 до 20.00 с понедельника по субботу включительно. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.

Мобильные комплексы вакцинации будут представлять собой палатки площадью 60 квадратных метров, укомплектованные бактерицидными облучателями, процедурными столиками, кушеткой, водой и двумя рабочими зонами для медицинских работников.

Они разместятся в местах наибольшего сосредоточения людей – для того, чтобы охватить прививочной кампанией как можно больше граждан.

Владивосток

– рынок на остановке общественного транспорта «Спортивная» (вблизи ТЦ «Виктория»);

– торгово-развлекательный центр «Седанка Сити» (2 этаж);

– зона отдыха «Площадь Спортивная Гавань» (вблизи спорткомплекса «Динамо»);

– район памятника Борцам за власть советов (на площадке у здания Правительства Приморского края);

– торговый центр «Бубль-Гум» (улица Светланская, 150), автостоянка;

– торговый центр «Дружба» (улица Русская, 2к);

– торгово-развлекательный центр «Калина Молл», (выделенное помещение на 1 этаже вблизи магазина «Самбери»);

Артем

– торговый центр «Центральный»;

Уссурийск

– центральная площадь;

– молодежный центр культуры и досуга «Горизонт»;

Находка

– торговый центр «МФК Находка Мега»;

– торгово-развлекательный центр «Клен».

В палатках будет работать медперсонал поликлиник, в ведении которых находятся обозначенные микрорайоны городов.

Напомним, кампания по вакцинации в Приморье пройдет в период с 1 сентября по 1 ноября. Планируется бесплатно привить не менее 60% жителей края – это более 1 миллиона человек. По мнению экспертов, вакцинация против гриппа поможет минимизировать осложнения в случае сочетания у заболевших гриппа и COVID-19.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: вакцинация  вакцина  мобильный пункт  грипп  здоровье 



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Комментарии

  • Псевдоним15:19, 29.08.2020#

    И как?? у нас много дебилоидов - суицидников желающих типа привиться?? Особенно прикольно, что это можно сделать в торговых центрах, а не в мед. учреждениях. . . . . . . Шизофренизм зашкаливает. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сегодняшние типа прививки это отложенная смерть, а то, что привитый сдохнет, это факт, вопрос только когда. . . . . через месяц или через полгода, это уже не важно. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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