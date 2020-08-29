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Стало известно, где приморцам можно будет бесплатно привиться от гриппа
Жителей края ждут в 12 мобильных пунктах - адреса
С 1 сентября по 1 ноября на площадях и вблизи торговых центров во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке будут работать мобильные прививочные пункты. Пройти бесплатную вакцинацию могут все желающие жители Приморья с 8.00 до 20.00 с понедельника по субботу включительно. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.
Мобильные комплексы вакцинации будут представлять собой палатки площадью 60 квадратных метров, укомплектованные бактерицидными облучателями, процедурными столиками, кушеткой, водой и двумя рабочими зонами для медицинских работников.
Они разместятся в местах наибольшего сосредоточения людей – для того, чтобы охватить прививочной кампанией как можно больше граждан.
Владивосток
– рынок на остановке общественного транспорта «Спортивная» (вблизи ТЦ «Виктория»);
– торгово-развлекательный центр «Седанка Сити» (2 этаж);
– зона отдыха «Площадь Спортивная Гавань» (вблизи спорткомплекса «Динамо»);
– район памятника Борцам за власть советов (на площадке у здания Правительства Приморского края);
– торговый центр «Бубль-Гум» (улица Светланская, 150), автостоянка;
– торговый центр «Дружба» (улица Русская, 2к);
– торгово-развлекательный центр «Калина Молл», (выделенное помещение на 1 этаже вблизи магазина «Самбери»);
Артем
– торговый центр «Центральный»;
Уссурийск
– центральная площадь;
– молодежный центр культуры и досуга «Горизонт»;
Находка
– торговый центр «МФК Находка Мега»;
– торгово-развлекательный центр «Клен».
В палатках будет работать медперсонал поликлиник, в ведении которых находятся обозначенные микрорайоны городов.
Напомним, кампания по вакцинации в Приморье пройдет в период с 1 сентября по 1 ноября. Планируется бесплатно привить не менее 60% жителей края – это более 1 миллиона человек. По мнению экспертов, вакцинация против гриппа поможет минимизировать осложнения в случае сочетания у заболевших гриппа и COVID-19.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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И как?? у нас много дебилоидов - суицидников желающих типа привиться?? Особенно прикольно, что это можно сделать в торговых центрах, а не в мед. учреждениях. . . . . . . Шизофренизм зашкаливает. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сегодняшние типа прививки это отложенная смерть, а то, что привитый сдохнет, это факт, вопрос только когда. . . . . через месяц или через полгода, это уже не важно. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .