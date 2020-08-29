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COVID-19: Еще 78 жителей Приморья заразились коронавирусом
Новых жертв коронавируса нет, всего с начала эпидемии с болезнью не справились 103 человека, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
По информации территориального управления Роспотребнадзора, за истекшие сутки в крае зарегистрировано 78 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала эпидемии заразились 9442 жителя Приморья.
Количество выздоровевших за последние сутки увеличилось на 121 человека – до 7685.
За последние сутки административные комиссии проверили почти 2300 торговых точек, объектов общественного питания, единиц общественного транспорта, такси, баз отдыха и пляжей. Составлено 88 протоколов об административных правонарушениях, в судебные органы направлено 45 протоколов.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».
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