Еще 82 человека заболели коронавирусом за сутки в Приморье

На протяжении нескольких дней темп прироста заболевших коронавирусом в Приморском крае снижается. По состоянию на 29 июня он составил 1,9%, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

По информации регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки выздоровели 33 человека, общее число победивших болезнь составляет 2 688 человек. Заболели с начала эпидемии 4 226 жителей Приморья, за сутки – 82, скончался один пациент.

«Мужчина 62 лет сначала лечился самостоятельно на дому, поступил в стационар уже в тяжелом состоянии с двусторонней вирусной пневмонией. К тому же, больной имел ряд тяжелых хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии в течение восьми дней, к сожалению, не помогло», – уточнили специалисты.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест.

Фото – Роман Павловский