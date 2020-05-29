Для пациентов COVID-госпиталя в Приморье организовали персональные занятия ЛФК и арт-терапии

Врачи Владивостокской клинической больницы №4 помогают пациентам с COVID-19 бороться с физической и психоэмоциональной нагрузкой. Специалисты уверены, что в процессе лечения больных не бывает мелочей.

По словам главного врача «дальзаводской» больницы Елены Новицкой, за месяц работы медучреждения в режиме инфекционного госпиталя поступило более 400 пациентов с диагнозом COVID-19, более 200 человек уже выписаны.

«По статистике около 10% госпитализируются с заболеванием легкой степени тяжести, еще 10% проходят через отделение реанимации и интенсивной терапии. Основная масса пациентов поступает со средней и тяжелой степенью, при которых требуется кислородная поддержка», – отметила она.

Подчеркивается, что все больные при поступлении в стационар подвержены значительному стрессу из-за отрыва от семьи и начала лечения. Такие пациенты испытывают сомнения по поводу эффективности и сложности лечения, возможных осложнений.

«Пожилые люди чаще всего имеют сопутствующую патологию, они уже находились в режиме длительной самоизоляции. Любое ограничение движения для них – большое испытание и стресс. По данным геронтологов, если молодой человек находится неделю без движения, то он теряет 20 граммов мышечной массы, если пожилой человек – то уже 200 граммов. Причем процесс восстановления у пожилых людей протекает значительно сложнее и дольше», – отметила главврач.

Чтобы улучшить физическое состояние пациентов, специалисты Владивостокской клинической больницы №4 применяют методики ЛФК и арт-терапии.

«Врач лечебной физкультуры проводит индивидуальные занятия. Особое внимание уделяется пациентам, находящимся в реанимации, так как важна даже минимальная нагрузка в виде движения пальцев, рук и ног, глаз и головы. При переводе из отделения интенсивной терапии и реанимации в соматические отделения расписывается индивидуальный план реабилитации», – подчеркнула Елена Новицкая.

Также пациентам оказывают психологическую помощь с элементами арт-терапии. Инициатором этой идеи была старшая сестра пульмонологического отделения Лилия Валенко.

«С помощью рисунков мы можем понять, что происходит с пациентом. Если преобладают темные цвета и негативные изображения, неадекватные пропорции, мы проявляем дополнительную заботу и внимание к человеку. Наша цель – активизировать не только физическое, но и эмоциональное состояние больных», – подчеркнула она, добавив, что первой темой терапии был выбран День защиты детей.

В целом специалисты отмечают, что в процессе лечения больных не бывает мелочей. Важно все: материально-техническая база, наличие оборудование и медикаментов; психологический климат и эмоциональная атмосфера в больнице, внимание и забота медицинского персонала к пациентам, чтобы они быстрее выздоравливали и возвращались домой.