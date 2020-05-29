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COVID-19: Режим самоизоляции в Приморье продлен до 15 июня
Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности продлены в Приморье до 15 июня включительно. Соответствующее постановление подписал Губернатор края Олег Кожемяко в пятницу, 29 мая.
Предусматривается, что на территории Приморья временно приостановлено:
– проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в музеях, театрах, библиотеках, иных организациях культуры, кинотеатрах (кинозалах), ночных клубах, танцевальных залах, детских игровых комнатах (детских развлекательных центрах), иных развлекательных и досуговых заведениях, фитнес-центрах, банных комплексах и саунах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;
– использование кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах общественного питания;
– проведение групповых занятий и иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.
До 15 июня включительно приостановлено:
– обслуживание граждан в помещениях ресторанов, баров, кафе, столовых, иных организаций общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов, а также организации питания работников организаций);
– деятельность объектов розничной торговли (за исключением аптечных организаций, операторов связи, включая салоны сотовой связи, и организаций, обеспечивающих бесперебойную работу телекоммуникационных систем, объектов розничной продажи продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости, строительных материалов, транспортных средств, а также объектов торговли иными непродовольственными товарами, имеющих площадь торгового зала до 400 квадратных метров включительно, при определенных условиях, а также деятельности по продаже непродовольственных товаров дистанционным способом);
– обслуживание граждан в косметических, СПА-салонах, массажных салонах, соляриях и иных объектах, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина. Действие этого пункта не распространяется на работу указанных в нем организаций по предоставлению парикмахерских услуг (за исключением расположенных в торговых центрах и на розничных рынках), при осуществлении деятельности по рекомендациям Роспотребнадзора;
– бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.
Кроме того, ряд изменений коснулся работодателей Приморья. Помимо предусмотренных ранее обязательств руководителям организаций необходимо не допускать на рабочее место сотрудников с признаками ОРВИ. Дополнительные меры нужно будет предпринять и тем, у кого трудятся иностранные сотрудники и лица без гражданства.
Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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