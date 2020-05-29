www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 71.1 р. 100 JPY: 65.94 р.
EUR: 78.26 р. 10 CNY: 99.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Доступная медицина
Распечатать

COVID-19: Режим самоизоляции в Приморье продлен до 15 июня

29 Мая 2020, 15:24 | Приморье

Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности продлены в Приморье до 15 июня включительно. Соответствующее постановление подписал Губернатор края Олег Кожемяко в пятницу, 29 мая.

Предусматривается, что на территории Приморья временно приостановлено:

– проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в музеях, театрах, библиотеках, иных организациях культуры, кинотеатрах (кинозалах), ночных клубах, танцевальных залах, детских игровых комнатах (детских развлекательных центрах), иных развлекательных и досуговых заведениях, фитнес-центрах, банных комплексах и саунах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

– использование кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах общественного питания;

– проведение групповых занятий и иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.

До 15 июня включительно приостановлено:

– обслуживание граждан в помещениях ресторанов, баров, кафе, столовых, иных организаций общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов, а также организации питания работников организаций);

– деятельность объектов розничной торговли (за исключением аптечных организаций, операторов связи, включая салоны сотовой связи, и организаций, обеспечивающих бесперебойную работу телекоммуникационных систем, объектов розничной продажи продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости, строительных материалов, транспортных средств, а также объектов торговли иными непродовольственными товарами, имеющих площадь торгового зала до 400 квадратных метров включительно, при определенных условиях, а также деятельности по продаже непродовольственных товаров дистанционным способом);

– обслуживание граждан в косметических, СПА-салонах, массажных салонах, соляриях и иных объектах, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина. Действие этого пункта не распространяется на работу указанных в нем организаций по предоставлению парикмахерских услуг (за исключением расположенных в торговых центрах и на розничных рынках), при осуществлении деятельности по рекомендациям Роспотребнадзора;

– бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Кроме того, ряд изменений коснулся работодателей Приморья. Помимо предусмотренных ранее обязательств руководителям организаций необходимо не допускать на рабочее место сотрудников с признаками ОРВИ. Дополнительные меры нужно будет предпринять и тем, у кого трудятся иностранные сотрудники и лица без гражданства.

Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 
Автор:
Теги: самоизоляция  коронавирус 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]