Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
COVID-19: Дополнительную партию защитных костюмов для врачей получило Приморье
29 Мая 2020, 13:38 | Приморье
Между медицинскими учреждениями Приморского края распределяются 2 280 защитных костюмов для работы с заболевшими коронавирусом
Очередную партию защитной амуниции для медицинских работников направил дальневосточным субъектам Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) – это 58 тысяч защитных костюмов для работы с пациентами, инфицированными COVID-19. В числе получателей – Приморский край.
По информации минздрава Приморья, между медицинскими учреждениями края сейчас распределяются 2 280 защитных костюмов для работы с заболевшими коронавирусом.
«Запасы защитной амуниции регулярно пополняются. В мае-июне нам поставят еще 4,1 тысячи средств индивидуальной защиты», – сообщила министр здравоохранения края Анастасия Худченко.
Отметим, что очередная поставка пришла от Фонда развития Дальнего Востока и Арктики по поручению вице-премьера – Полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
«Закупка медицинских средств и оборудования осуществляется ФРДВ за счет внебюджетных средств благодаря активной позиции ряда компаний. Это дополнительные меры содействия Дальнему Востоку к помощи со стороны федерального Правительства», – подчеркнул зампред.
Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)
Автор:
Новости партнеров
Новости тематики
- COVID-19: Дополнительную партию защитных костюмов для врачей получило Приморье
- COVID-19: Общее число приморцев с подтвержденным диагнозом составило 1893 человека
- Восемь очагов заражения коронавирусом зарегистрировали в медучреждениях Приморья
- COVID-19: В Приморье сформирован неснижаемый запас лекарственных средств против коронавируса
- За минувшие сутки в Приморье зафиксировано 57 новых случаев заражения COVID-19
- Медикам Приморья в мае направлены стимулирующие выплаты на 125 млн рублей
- Показатель заболеваемости COVID-19 в Приморье ниже среднероссийского
- Первый этап: В Приморье объявили о смягчении режима ограничений
- COVID-19: За сутки число выздоровевших от коронавируса вдвое превысило число заболевших
- COVID-19: 1695 приморцев заболели коронавирусом с начала эпидемии
Новости раздела
- COVID-19: Дополнительную партию защитных костюмов для врачей получило Приморье
- COVID-19: Общее число приморцев с подтвержденным диагнозом составило 1893 человека
- Восемь очагов заражения коронавирусом зарегистрировали в медучреждениях Приморья
- COVID-19: В Приморье сформирован неснижаемый запас лекарственных средств против коронавируса
- За минувшие сутки в Приморье зафиксировано 57 новых случаев заражения COVID-19
- Медикам Приморья в мае направлены стимулирующие выплаты на 125 млн рублей
- Показатель заболеваемости COVID-19 в Приморье ниже среднероссийского
- Первый этап: В Приморье объявили о смягчении режима ограничений
- COVID-19: За сутки число выздоровевших от коронавируса вдвое превысило число заболевших
- COVID-19: 1695 приморцев заболели коронавирусом с начала эпидемии
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На дорогах появились автомобили с наклейками в виде буквы "А"
- Застрявшие в Китае россияне: "Да, идиоты, да, недооценили опасность"
- Карантин оправдан, а паника – нет
- Новый жилой комплекс во Владивостоке строит компания с китайским капиталом
- Голосуй сердцем и мышью
- В центре Владивостока можно будет гулять вдоль моря
- С коронавирусом борись, но про зиму не забывай
- Домик в глубинке становится не по карману
- Во Владивостоке продается квартира по цене "трёшки" около Кремля
- Офисный планктон оставили за дверью
Loading...