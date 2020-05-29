COVID-19: Дополнительную партию защитных костюмов для врачей получило Приморье

Между медицинскими учреждениями Приморского края распределяются 2 280 защитных костюмов для работы с заболевшими коронавирусом

Очередную партию защитной амуниции для медицинских работников направил дальневосточным субъектам Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) – это 58 тысяч защитных костюмов для работы с пациентами, инфицированными COVID-19. В числе получателей – Приморский край.

По информации минздрава Приморья, между медицинскими учреждениями края сейчас распределяются 2 280 защитных костюмов для работы с заболевшими коронавирусом.

«Запасы защитной амуниции регулярно пополняются. В мае-июне нам поставят еще 4,1 тысячи средств индивидуальной защиты», – сообщила министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

Отметим, что очередная поставка пришла от Фонда развития Дальнего Востока и Арктики по поручению вице-премьера – Полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«Закупка медицинских средств и оборудования осуществляется ФРДВ за счет внебюджетных средств благодаря активной позиции ряда компаний. Это дополнительные меры содействия Дальнему Востоку к помощи со стороны федерального Правительства», – подчеркнул зампред.

Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)