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COVID-19: Общее число приморцев с подтвержденным диагнозом составило 1893 человека

29 Мая 2020, 12:40 | Приморье

57 заболевших, 60 выздоровевших – оперативный штаб Приморья по борьбе с коронавирусом предоставил обновленные статические данные за последние сутки. Общее число приморцев с подтвержденным диагнозом COVID-19 с начала эпидемии составило 1893 человека.

В штабе сообщили, что за сутки подтверждено 57 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«На сегодняшний день у 39 человек, находящихся в госпиталях на лечении, заболевание протекает в тяжелой форме. У 22 из них состояние здоровья серьезно осложнено COVID-19, еще у 17 человек коронавирусная инфекция сильно осложнила хронические и сопутствующие заболевания», – прокомментировали в минздраве Приморья.

В ведомстве добавляют, что в крае уже четвертый день подряд количество выздоровевших пациентов превалирует над заразившимися. Всего выздоровевших – 945 человек, за сутки – 60. Однако специалисты напоминают, что болезнь коварна и непредсказуема, поэтому каждый должен соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, чтобы не подвергать опасности себя и своих близких.

«Сейчас в Приморье устанавливается теплая летняя погода и многие теряют бдительность: мамы свободно гуляют с детьми, в том числе с совсем маленькими, взрослые все чаще пренебрегают средствами индивидуальной защиты. Этого ни в коем случае делать нельзя! Важно продолжать соблюдать масочный режим, “социальную дистанцию”, чаще мыть руки и стараться воздерживаться от посещения общественных мест», – обозначила зампред Правительства края – министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Отметим, что число жертв коронавирусной инфекции в Приморье по состоянию на 29 мая составляет 18 человек. Последним получено патологоанатомическое заключение о смерти от COVID-19 мужчины 1972 года рождения. Заболевание у скончавшегося протекало в тяжелой форме и было осложнено двусторонней пневмонией.

Тем временем между медицинскими учреждениями Приморского края распределяются 2 280 защитных костюмов для работы с заболевшими коронавирусом
 
Очередную партию защитной амуниции для медицинских работников направил дальневосточным субъектам Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) – это 58 тысяч защитных костюмов для работы с пациентами, инфицированными COVID-19. В числе получателей – Приморский край.
 
По информации минздрава Приморья, между медицинскими учреждениями края сейчас распределяются 2 280 защитных костюмов для работы с заболевшими коронавирусом.
 
«Запасы защитной амуниции регулярно пополняются. В мае-июне нам поставят еще 4,1 тысячи средств индивидуальной защиты», – сообщила министр здравоохранения края Анастасия Худченко.
 
Отметим, что очередная поставка пришла от Фонда развития Дальнего Востока и Арктики по поручению вице-премьера – Полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
 
«Закупка медицинских средств и оборудования осуществляется ФРДВ за счет внебюджетных средств благодаря активной позиции ряда компаний. Это дополнительные меры содействия Дальнему Востоку к помощи со стороны федерального Правительства», – подчеркнул зампред.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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