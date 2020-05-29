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COVID-19: Общее число приморцев с подтвержденным диагнозом составило 1893 человека
57 заболевших, 60 выздоровевших – оперативный штаб Приморья по борьбе с коронавирусом предоставил обновленные статические данные за последние сутки. Общее число приморцев с подтвержденным диагнозом COVID-19 с начала эпидемии составило 1893 человека.
В штабе сообщили, что за сутки подтверждено 57 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
«На сегодняшний день у 39 человек, находящихся в госпиталях на лечении, заболевание протекает в тяжелой форме. У 22 из них состояние здоровья серьезно осложнено COVID-19, еще у 17 человек коронавирусная инфекция сильно осложнила хронические и сопутствующие заболевания», – прокомментировали в минздраве Приморья.
В ведомстве добавляют, что в крае уже четвертый день подряд количество выздоровевших пациентов превалирует над заразившимися. Всего выздоровевших – 945 человек, за сутки – 60. Однако специалисты напоминают, что болезнь коварна и непредсказуема, поэтому каждый должен соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, чтобы не подвергать опасности себя и своих близких.
«Сейчас в Приморье устанавливается теплая летняя погода и многие теряют бдительность: мамы свободно гуляют с детьми, в том числе с совсем маленькими, взрослые все чаще пренебрегают средствами индивидуальной защиты. Этого ни в коем случае делать нельзя! Важно продолжать соблюдать масочный режим, “социальную дистанцию”, чаще мыть руки и стараться воздерживаться от посещения общественных мест», – обозначила зампред Правительства края – министр здравоохранения Анастасия Худченко.
Отметим, что число жертв коронавирусной инфекции в Приморье по состоянию на 29 мая составляет 18 человек. Последним получено патологоанатомическое заключение о смерти от COVID-19 мужчины 1972 года рождения. Заболевание у скончавшегося протекало в тяжелой форме и было осложнено двусторонней пневмонией.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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