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В Приморье установлен обязательный масочный режим и "социальная" дистанции
С 30 апреля на территории Приморья вводится всеобщий масочный режим с обязательным ношением средств индивидуальной защиты. Решение регионального оперштаба озвучил губернатор края Олег Кожемяко в среду, 29 апреля.
По информации начальника приморской полиции Олега Стефанкова, в первую очередь сотрудники внутренних дел нацелены на предупреждение нарушений режима самоизоляции, однако уже зафиксировано 2700 таких нарушений.
«Суд тоже старается вынести больше предупреждение, половина штрафов – в 1 тысячу рублей, но при повторном нарушении штрафы возрастают от 15 до 30 тысяч рублей», – добавил руководитель УМВД региона.
По его словам, более тысячи сотрудников ежедневно работают в этом направлении, патрулирование продолжится и в выходные.
Как пояснила главный санитарный врач Приморского края Татьяна Детковская, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 30 апреля ношение масок, респираторов и иных средств защиты органов дыхания обязательно при посещении организаций торговли, организаций, оказывающих социально-бытовые услуги, в пассажирском и общественном транспорте, в том числе такси. При этом обязательно соблюдение «социальной» дистанции в 1,5 метра.
Организации, которые не приостановили свою работу, обязаны обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, проверять наличие и использование персоналом кожных антисептических средств, проводить бесконтактную термометрию работников, дезинфекцию помещений каждые два часа. Следует также обеспечить наличие антисептических средств для пользования посетителями. Такие меры вводятся до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Приморья.
По поручению Губернатора, каждое утро главы муниципалитетов будут докладывать о выполнении ограничительных мер, недопущение массовых скоплений людей, в том числе, на пикники.
«Мы должны сделать все, чтобы больницы заполнялись планово, чтобы не возникал вспышки заболевания, а это происходит из-за нарушения режима самоизоляции. К сожалению, показатели заболеваемости растут, более 300 заболевших, 16 пациентов – в тяжелой форме. Наша задача – пройти праздничные дни так, чтобы не ужесточать меры в будущем, а это зависит от каждого из нас», – заявил Губернатор.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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