С самолета в обсерватор: Обязательная изоляция ждет всех прилетающих в Приморье

Все прибывающие в Приморский край из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и зарубежных государств авиационным транспортном подлежат обязательной изоляции и медицинскому наблюдению в течение 14 дней. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба под председательством Губернатора Олега Кожемяко в среду, 29 апреля.



Главный санитарный врач по Приморскому краю Татьяна Детковская доложила, что все приехавшие в Приморье люди должны пройти 14-дневную самоизоляцию дома или в обсерваторе.



Уведомление о соблюдении мер изоляции также будет выдаваться под роспись всем пассажирам, прибывающим железнодорожным транспортом из других регионов России.



Ограничение коснутся и работодателей, привлекающих сотрудников вахтовым методом и не имеющих помещений для проведения самоизоляции. Они обязаны прекратить смену таких коллективов.



Губернатор подчеркнул, что действия по ограничению распространения коронавируса должна быть слаженными и комплексными.



«Никаких самоуспокоений не должно быть, мы можем добиться снижения пика заболевания к 11 мая, если будем соблюдать все ограничительные меры», – заявил Олег Кожемяко.

Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)