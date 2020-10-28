Еще 180 новых случаев заболевших коронавирусом выявили в Приморье за сутки

73% новых случаев заболевания коронавирусом в Приморье приходится на Владивосток

Из 180 новых случаев 132 диагноза приходится на Владивосток. Это составляет 73 % от общего количества.



Из-за большого количества заболевших во Владивостоке отменены все массовые мероприятия. Проводятся усиленные проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте, магазинах, местах массового скопления людей.



«Каждый обязан носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Такие меры нужны, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавиурса. При выявлении нарушений граждан приходится штрафовать», - отметили в городском управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.



Отметим, с начала пандемии в Приморье заразились коронавирусом 14 793 человека, выздоровели – 12 036. Жертвами этой инфенкции стали 147 приморцев.

Евгений Кулешов (фото)

Газета "Золотой Рог", Владивосток