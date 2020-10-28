Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Еще 180 новых случаев заболевших коронавирусом выявили в Приморье за сутки
73% новых случаев заболевания коронавирусом в Приморье приходится на Владивосток
Из 180 новых случаев 132 диагноза приходится на Владивосток. Это составляет 73 % от общего количества.
Из-за большого количества заболевших во Владивостоке отменены все массовые мероприятия. Проводятся усиленные проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте, магазинах, местах массового скопления людей.
«Каждый обязан носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Такие меры нужны, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавиурса. При выявлении нарушений граждан приходится штрафовать», - отметили в городском управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.
Отметим, с начала пандемии в Приморье заразились коронавирусом 14 793 человека, выздоровели – 12 036. Жертвами этой инфенкции стали 147 приморцев.
Евгений Кулешов (фото)
Новости партнеров
Новости тематики
- Еще 180 новых случаев заболевших коронавирусом выявили в Приморье за сутки
- Жителей Приморья призывают воздержаться от прохождения КТ "на всякий случай"
- COVID-19: За прошедшие сутки в Приморье выявлено 179 новых случаев
- Приморье продолжает бить антирекорды по числу заболевших COVID-19
- За прошедшие сутки в Приморье зарегистрировали 145 новых случаев COVID-19
- Жители Приморья с признаками вирусной инфекции должны оставаться дома
- Роспотребнадзор Приморья: Выше риск заболеть COVID-19 в местах массовых контактов с людьми
- Минздрав Приморья: Такого ежедневного объема пациентов с COVID-19 еще не было
- В Приморье коронавирусом за сутки заболели 123 человека
- Провизорный госпиталь во Владивостоке увеличил количество COVID-коек
Новости раздела
- Еще 180 новых случаев заболевших коронавирусом выявили в Приморье за сутки
- В пригородных электричках во Владивостоке проверили соблюдение масочного режима
- XVII Тихоокеанский медицинский Конгресс прошёл в дистанционном формате
- Андрей СИЛАЕВ: "Пациентам никогда не должно быть больно"
- Жителей Приморья призывают воздержаться от прохождения КТ "на всякий случай"
- COVID-19: За прошедшие сутки в Приморье выявлено 179 новых случаев
- Приморье продолжает бить антирекорды по числу заболевших COVID-19
- За прошедшие сутки в Приморье зарегистрировали 145 новых случаев COVID-19
- Врачебная тайна: посещают ли студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета пары с подтвержденной "короной"?
- Жители Приморья с признаками вирусной инфекции должны оставаться дома
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Врачебная тайна: посещают ли студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета пары с подтвержденной "короной"?
- Крупный руководитель готов взять на вооружение беспредел "лихих" 90-х?..
- Добровольно непринудительно: "Востокцемент" погасил иск в 1,4 млрд рублей
- Проверено временем: водители Дальнего Востока выбирают заправки ННК
- "Ростелеком" совместно с технопарком "Кванториум" запускает соревнования по виртуальной реальности
- В Приморье коронавирусом за сутки заболели 123 человека
- Провизорный госпиталь во Владивостоке увеличил количество COVID-коек
- "Рассадник" нарушителей санитарного режима выявили во Владивостоке
- Минздрав Приморья: Такого ежедневного объема пациентов с COVID-19 еще не было
- Иностранцы будут получать 50% полугодовой чистой прибыли группы компании FESCO