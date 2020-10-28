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В пригородных электричках во Владивостоке проверили соблюдение масочного режима
По словам Олега Кожемяко, утренняя проверка пригородных электричек во Владивостоке показала, что многие пассажиры масочный режим соблюдают
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в среду, 28 октября, проверил, как пассажиры и персонал пригородных электропоездов соблюдают масочный режим. Результаты проверки глава региона озвучил в этот же день на заседании регионального оперативного штаба.
«Примерно 85% пассажиров едут в электричках в масках, но необходимо эту цифру увеличивать, продолжать работу по контролю за выполнением санитарных требований, особенно в транспорте, общественных местах. Только так мы сможем снизить уровень заболеваемости коронавирусом в Приморье, избежать введения дополнительных ограничений», – подчеркнул губернатор, напомнив, что в России введен всеобщий масочный режим.
Данные о текущей заболеваемости COVID-19 озвучила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская. Так, за минувшие сутки выявлено 180 новых случаев, нарастающим итогом – 14 793. За сутки победили коронавирус 98 пациентов, один человек не справился с болезнью.
«Особое внимание нужно уделить людям старше 65 лет, имеющим хронические заболевания», – отметила главный санитарный врач Приморья.
Фото – Правительство Приморского края
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