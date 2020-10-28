www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 76.46 р. 100 JPY: 72.97 р.
EUR: 90.36 р. 10 CNY: 11.38 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Транспорт
Распечатать

В пригородных электричках во Владивостоке проверили соблюдение масочного режима

28 Октября 2020, 15:40 | Приморье

По словам Олега Кожемяко, утренняя проверка пригородных электричек во Владивостоке показала, что многие пассажиры масочный режим соблюдают

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в среду, 28 октября, проверил, как пассажиры и персонал пригородных электропоездов соблюдают масочный режим. Результаты проверки глава региона озвучил в этот же день на заседании регионального оперативного штаба.

«Примерно 85% пассажиров едут в электричках в масках, но необходимо эту цифру увеличивать, продолжать работу по контролю за выполнением санитарных требований, особенно в транспорте, общественных местах. Только так мы сможем снизить уровень заболеваемости коронавирусом в Приморье, избежать введения дополнительных ограничений», – подчеркнул губернатор, напомнив, что в России введен всеобщий масочный режим.

Данные о текущей заболеваемости COVID-19 озвучила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская. Так, за минувшие сутки выявлено 180 новых случаев, нарастающим итогом – 14 793. За сутки победили коронавирус 98 пациентов, один человек не справился с болезнью.

«Особое внимание нужно уделить людям старше 65 лет, имеющим хронические заболевания», – отметила главный санитарный врач Приморья.

Фото – Правительство Приморского края

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: масочный режим  коронавирус  транспорт 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews