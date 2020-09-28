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COVID-19: За минувшие сутки в Приморье подтвердились 69 новых случаев заболевания

28 Сентября 2020, 12:27 | Приморье

С 1 октября в Приморском крае откроются учреждения дополнительного образования

За минувшие сутки в Приморском крае подтвердились 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, жертв болезни нет. Эпидемиологическая обстановка остается стабильной, в связи с чем принято решение об очередном послаблении особого режима – с 1 октября в Приморье откроются учреждения дополнительного образования. Соответствующий документ будет подготовлен и направлен главам муниципалитетов сегодня. Об этом стало известно на заседании регионального оперативного штаба, которое провел Губернатор Приморья Олег Кожемяко в понедельник, 28 сентября.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка в Приморье остается стабильной.

«За истекшие сутки в крае зарегистрировано 69 новых случаев, с нарастающим итогом количество пострадавших – 11609 человек», – уточнила руководитель ведомства, главный санитарный врач региона Татьяна Детковская.

Количество выздоровевших за последние сутки увеличилось на 24 человека – до 10014. Жертв эпидемии, при этом, за последние сутки не зарегистрировано, в общей сложности с болезнью в крае не справились 118 человек.

Олег Кожемяко отметил, что просьбы жителей края, связанные с открытием учреждений дополнительного образования, продолжают поступать каждый день. Губернатор обратился к представителям Роспотребнадзора с инициативой снять запрет на работу таких учреждений с 1 октября.

«Уже есть понимание в образовательных учреждениях, как организовывать учебный процесс и какие меры принимать в случае выявления коронавирусной инфекции среди учеников или педагогов. C 1 октября учреждения допобразования могут начинать работать в очном режиме с условием соблюдения всех санитарных требований», – резюмировала позицию ведомства Татьяна Детковская.

Таким образом, уже сегодня должно быть подготовлено соответственное решение оперативного штаба и в ближайший четверг секции возобновят работу.

Несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка в крае остается стабильной на протяжении нескольких недель, Олег Кожемяко призвал не ослаблять бдительность.

«Мы видим, что ситуация с коронавирусом начинает ухудшаться в Москве. Это понятно – люди вернулись из отпусков, внимание со стороны властей и жителей ослабилось. Через месяц-полтора эта волна может докатиться и до нас. Крайне не хотелось бы возвращаться к тому, что мы уже пережили – я имею в виду остановку предприятий, прекращение работы учреждений. Ношение масок в общественных местах, дезинфекция рук, соблюдение всех санитарных норм и правил для предприятий, которые оказывают услуги населению, – это непреложное требование для того, чтобы компании работали, не теряли сотрудников и обороты», – подчеркнул Губернатор.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: масочный режим  covid-19  коронавирус 



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