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Во Владивостоке продолжаются проверки соблюдения масочного режима
Во Владивостоке составили 41 протокола по фактам нарушения масочного режима. Их выявили во время специальных рейдов, организованных административными комиссиями совместно с полицией и Росгвардией в четверг, 27 августа.
Как сообщили в городском оперативном штабе, в минувший четверг в краевом центре также провели 936 профилактических бесед с гражданами, проверили 296 организаций и 378 единиц общественного транспорта (автобусы и такси).
Как отмечают в городском управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти, основная цель таких проверок – добиться выполнения гражданами необходимых санитарных требований, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции.
Отметим, с начала пандемии в Приморском крае число заболевших коронавирусом составляет 9284 человека, количество выздоровевших – 7469.
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