www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 75.24 р. 100 JPY: 70.95 р.
EUR: 89 р. 10 CNY: 10.94 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Доступная медицина
Распечатать

В медучреждениях и мобильных пунктах Приморья прививать от гриппа будут бесплатно

28 Августа 2020, 16:20 | Приморье

Кампания по вакцинации от гриппа в Приморском крае начнется 1 сентября и продлится до 1 ноября. В медучреждениях и мобильных пунктах привиться может любой желающий, пройдя быстрый медосмотр и предоставив паспорт РФ.

Основная бесплатная вакцинация будет проходить в поликлиниках, где работает врач-терапевт или педиатр каждого конкретного жителя. В сельских населенных пунктах прививку от гриппа будут делать в фельдшерско-акушерских пунктах или в центральной районной больнице. Также возможна организация выезда прививочных бригад в отдаленные села, доставки в районную больницу жителей малочисленных сел. А новшество этого года – мобильные палатки, которые будут установлены во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме.

В министерстве здравоохранения Приморья подчеркивают, что в медучреждениях и палатках может привиться любой желающий, пройдя быстрый медосмотр и предоставив паспорт гражданина РФ. Каждый, кто пройдет процедуру вакцинирования, получит подтверждающий сертификат.

«В прежние годы бесплатно могли привиться в первую очередь дети с 6 месяцев до 18 лет, граждане старше 60 лет, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями, а также работники медицинских, коммунальных и образовательных учреждений, сферы транспорта, студенты и граждане призывного возраста. В этом году количество бесплатной вакцины увеличено и планируется привить не менее 60% жителей Приморского края – это более 1 миллиона человек», – сообщили в ведомстве.

Напомним, эпидемиологическая ситуация в этом году ожидается достаточно напряженной, поскольку прогнозируется, что у населения могут встречаться смешанные формы инфекции: коронавируса с ОРВИ или гриппом. Такое сочетание может привести к серьезным последствиям для организма даже для людей, не находящихся в группе риска. Ожидается также, что в этом сезоне в Россию придут новые вирусы гриппа, от которых в предыдущие годы не прививали. Врачи призывают жителей Приморья позаботиться о своем здоровье и принять участие в вакцинации.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: вакцинация  грипп  прививка 



Новости партнеров




Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]