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В медучреждениях и мобильных пунктах Приморья прививать от гриппа будут бесплатно
Кампания по вакцинации от гриппа в Приморском крае начнется 1 сентября и продлится до 1 ноября. В медучреждениях и мобильных пунктах привиться может любой желающий, пройдя быстрый медосмотр и предоставив паспорт РФ.
Основная бесплатная вакцинация будет проходить в поликлиниках, где работает врач-терапевт или педиатр каждого конкретного жителя. В сельских населенных пунктах прививку от гриппа будут делать в фельдшерско-акушерских пунктах или в центральной районной больнице. Также возможна организация выезда прививочных бригад в отдаленные села, доставки в районную больницу жителей малочисленных сел. А новшество этого года – мобильные палатки, которые будут установлены во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме.
В министерстве здравоохранения Приморья подчеркивают, что в медучреждениях и палатках может привиться любой желающий, пройдя быстрый медосмотр и предоставив паспорт гражданина РФ. Каждый, кто пройдет процедуру вакцинирования, получит подтверждающий сертификат.
«В прежние годы бесплатно могли привиться в первую очередь дети с 6 месяцев до 18 лет, граждане старше 60 лет, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями, а также работники медицинских, коммунальных и образовательных учреждений, сферы транспорта, студенты и граждане призывного возраста. В этом году количество бесплатной вакцины увеличено и планируется привить не менее 60% жителей Приморского края – это более 1 миллиона человек», – сообщили в ведомстве.
Напомним, эпидемиологическая ситуация в этом году ожидается достаточно напряженной, поскольку прогнозируется, что у населения могут встречаться смешанные формы инфекции: коронавируса с ОРВИ или гриппом. Такое сочетание может привести к серьезным последствиям для организма даже для людей, не находящихся в группе риска. Ожидается также, что в этом сезоне в Россию придут новые вирусы гриппа, от которых в предыдущие годы не прививали. Врачи призывают жителей Приморья позаботиться о своем здоровье и принять участие в вакцинации.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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