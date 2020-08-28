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За минувшие сутки 80 человек в Приморье заразились коронавирусной инфекцией
Два жителя региона не справились с болезнью, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
Заседание регионального оперативного штаба состоялось в пятницу, 28 августа.
По информации территориального управления Роспотребнадзора, тревожная динамика, проявившаяся в четверг, не закрепилась, и число зафиксированных новых случаев заболевания вновь пошло на убыль. Тем не менее, заболеваемость в Приморье все еще остается высокой.
«За истекшие сутки в крае зарегистрировано 80 новых случаев коронавирусной инфекции, с нарастающим итогом количество заболевших составило 9364 человека», – уточнила руководитель ведомства Татьяна Детковская.
Жертвами болезни стали еще два жителя Приморья, всего с начала эпидемии с болезнью не справились 103 человека.
Количество выздоровевших за последние сутки увеличилось на 95 человек – до 7564.
Заместитель председателя Правительства края Дмитрий Мариза напомнил, что уже в ближайшее время в Приморье стартует прививочная кампания, а чуть позже – еще и избирательная. Руководитель подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в ходе этих мероприятий и поручил проследить, чтобы все медицинские учреждения и избирательные участки были полностью оснащены необходимыми дезинфицирующими средствами и оборудованием.
За последние сутки административные комиссии проверили более 2200 торговых точек, объектов общественного питания, единиц общественного транспорта, такси, баз отдыха и пляжей. Составлено 97 протоколов об административных правонарушениях, в судебные органы направлено 46 протоколов.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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