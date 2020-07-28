Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Прививка для здравоохранения
На соцподдержку медицинских работников Приморья предусмотрено четверть миллиарда рублей
Проблема обеспечения квалифицированными кадрами учреждений здравоохранения на территории Приморского края по-прежнему в центре внимания властей региона. Для ее решения, в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы, медицинские работники могут воспользоваться определенными льготами и программами.
В частности, как сообщил губернатор Олег КОЖЕМЯКО в своем июньском отчете перед Законодательным собранием Приморского края, в целях привлечения и закрепления молодых специалистов медработникам предусмотрены меры социальной поддержки на региональном уровне.
В разрезе реализации мер социальной поддержки, на всей территории Приморья молодым специалистам, выбравшим работу на селе, предусмотрена компенсация в части съемного жилья, предоставляются ежемесячные и единовременные денежные доплаты, выплачиваются так называемые «подъемные» деньги.
«Результаты этой работы уже видны. В образовательные учреждения края удалось привлечь 395 молодых специалистов. В учреждения здравоохранения трудоустроено 229 человек среднего медицинского персонала и 92 врача-специалиста», - сказал глава региона.
В региональном министерстве здравоохранения отметили, что все больше среди выпускников школ становится популярным целевой набор, на основе которого количество желающих составляет в последние годы несколько человек на место. «Ежегодно среди таких студентов проходит конкурс. Мы же, в свою очередь, заинтересованы, чтобы выпускниками целевого обучения были ребята с хорошими баллами в школьном аттестате, а значит в будущем – квалифицированные врачи», – подчеркнули в ведомстве.
Помимо целевого набора, был значительно расширен набор по большинству программ ординатуры. На сегодняшний день выпускник лечебного факультета имеет возможность пройти первичную аккредитацию, после чего приступить к работе врачом общей практики или участковым терапевтом.
Как отмечает главный врач поликлиники №6 города Владивостока Дмитрий ЧУРИЛОВ, с учетом всех социальных льгот и гарантий, зарплата молодого специалиста сегодня - вполне достойная.
В целом, за минувший 2019 год на реализацию стимулирующих мер, в частности, на единовременные и ежемесячные выплаты, компенсации за аренду жилья и ЖКУ и другую соцподдержку медицинских работников было направлено более 140,5 млн рублей.
Что касается текущего года, перечни мер социальной поддержки медицинских работников и категорий их получателей в Приморье были расширены.
Так, в январе 2020 года путем внесения поправок в краевой закон была введена дополнительная категория медицинских работников, которые имеют право на получение единовременной денежной выплаты в размере 250 тыс. рублей (акушер /акушерка). Кроме того, данный закон исключает временные ограничения для среднего медперсонала. Ранее такие работники могли претендовать на получение единой денежной выплаты (ЕДВ) только в случае трудоустройства в государственные мед учреждения в течение года после окончания медицинского колледжа.
В Министерстве здравоохранения Приморского края подчеркнули, что на основании анализа, проведенного ведомством, были сделаны выводы о целесообразности снятия данных ограничений, а также целесообразности расширения перечня категорий получателей мер соцподдержки.
На сегодняшний день медицинские сестры и акушерки имеют возможность трудоустроиться согласно расширенному территориальному списку, не утратив права на ЕДВ.
Важным дополнением закона стала еще одна новая мера, которая предусматривает ежемесячную денежную выплату (от 3 до 5 тыс. рублей) для наставника молодого специалиста в первый год его работы в медицинской организации.
«Наставничество позволяет молодому специалисту быстрее влиться в коллектив, а наставнику – воспитать достойного преемника. Эта мера соцподдержки весьма актуальна. Она уже успешно апробирована рядом регионов», – отметили в Минздраве.
Также, по поручению губернатора Олега Кожемяко и с одобрения Законодательного Собрания, медицинским работникам государственных бюджетных учреждений Владивостока была значительно увеличена компенсация расходов за наем жилья – с 20 до 30 тыс. рублей. Данная мера поддержки действует в столице ДФО с 1 января 2020 года до 2024 года. При этом увеличение компенсационной выплаты касается только Владивостока, так как арендовать жилье здесь дороже, чем в любом другом городе Приморья. Для других территорий региона она останется прежней – до 20 тыс. рублей ежемесячно.
В общей сложности, в бюджете Приморья в 2020 году на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников ежегодно было предусмотрено 253,5 млн рублей и 8,51 млн рублей из внебюджетных источников.
На фото: Молодые специалисты сегодня ценятся на вес золота.
Фото автора
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости партнеров
Новости тематики
- Прививка для здравоохранения
- Больницы Приморья нуждаются в "свежей крови"
- Счастье по полису
- Олег Сорокин: Главное - не впадать в панику, а действовать хладнокровно, четко и быстро
- Чтобы похудеть, тренироваться вообще необязательно
- Чаще всего к алкоголизму приводят определенные формы социума
- Кабинет отказа от курения
- Врачебный почерк и огромные очереди уйдут в прошлое
- У 85 жителей Приморского края за минувшие сутки выявлен COVID-19
- "Любое отклонение веса от нормы - повод обратиться к специалисту"
Новости раздела
- Прививка для здравоохранения
- В Приморье нарушителей санэпидрежима выявляют регулярно
- Дезинфекция внутри и снаружи
- В Приморье диагностировали 110 новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки
- В крае зафиксирован рост заражения COVID-19
- "Утром" маски - "вечером" бассейны
- Во Владивостоке появился стрит-арт, посвящённый масочному режиму
- Зараженные COVID-19 стали скрывать место работы
- COVID-19: Об объятиях и рукопожатиях следует пока забыть
- За сутки в Приморье - опять более 100 случаев COVID-19
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Аэропорт Владивостока не возобновит международные рейсы с 1 августа
- В Приморье японцы могут построить новый завод за 20 миллионов долларов
- Больницы Приморья нуждаются в "свежей крови"
- Приморье или Хабаровский край: Мировой лидер выбирает территорию
- Попавшую в беду рысь отмыли от битума в Центре реабилитации "Тигр" в Приморье
- Впервые на реабилитации в Центре "Тигр" в Приморье находится японский журавль
- Сдать старые автопокрышки в столице Приморья можно бесплатно целую неделю
- Во Владивостоке сносится большой санаторий
- Врио Дегтярев пообещал лично проверить инфекционные госпитали Хабаровского края
- В Приморье более 200 человек строят средневековую ферму