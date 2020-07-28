Прививка для здравоохранения

На соцподдержку медицинских работников Приморья предусмотрено четверть миллиарда рублей

Проблема обеспечения квалифицированными кадрами учреждений здравоохранения на территории Приморского края по-прежнему в центре внимания властей региона. Для ее решения, в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы, медицинские работники могут воспользоваться определенными льготами и программами.

В частности, как сообщил губернатор Олег КОЖЕМЯКО в своем июньском отчете перед Законодательным собранием Приморского края, в целях привлечения и закрепления молодых специалистов медработникам предусмотрены меры социальной поддержки на региональном уровне.

В разрезе реализации мер социальной поддержки, на всей территории Приморья молодым специалистам, выбравшим работу на селе, предусмотрена компенсация в части съемного жилья, предоставляются ежемесячные и единовременные денежные доплаты, выплачиваются так называемые «подъемные» деньги.

«Результаты этой работы уже видны. В образовательные учреждения края удалось привлечь 395 молодых специалистов. В учреждения здравоохранения трудоустроено 229 человек среднего медицинского персонала и 92 врача-специалиста», - сказал глава региона.

В региональном министерстве здравоохранения отметили, что все больше среди выпускников школ становится популярным целевой набор, на основе которого количество желающих составляет в последние годы несколько человек на место. «Ежегодно среди таких студентов проходит конкурс. Мы же, в свою очередь, заинтересованы, чтобы выпускниками целевого обучения были ребята с хорошими баллами в школьном аттестате, а значит в будущем – квалифицированные врачи», – подчеркнули в ведомстве.

Помимо целевого набора, был значительно расширен набор по большинству программ ординатуры. На сегодняшний день выпускник лечебного факультета имеет возможность пройти первичную аккредитацию, после чего приступить к работе врачом общей практики или участковым терапевтом.

Как отмечает главный врач поликлиники №6 города Владивостока Дмитрий ЧУРИЛОВ, с учетом всех социальных льгот и гарантий, зарплата молодого специалиста сегодня - вполне достойная.

В целом, за минувший 2019 год на реализацию стимулирующих мер, в частности, на единовременные и ежемесячные выплаты, компенсации за аренду жилья и ЖКУ и другую соцподдержку медицинских работников было направлено более 140,5 млн рублей.

Что касается текущего года, перечни мер социальной поддержки медицинских работников и категорий их получателей в Приморье были расширены.

Так, в январе 2020 года путем внесения поправок в краевой закон была введена дополнительная категория медицинских работников, которые имеют право на получение единовременной денежной выплаты в размере 250 тыс. рублей (акушер /акушерка). Кроме того, данный закон исключает временные ограничения для среднего медперсонала. Ранее такие работники могли претендовать на получение единой денежной выплаты (ЕДВ) только в случае трудоустройства в государственные мед учреждения в течение года после окончания медицинского колледжа.

В Министерстве здравоохранения Приморского края подчеркнули, что на основании анализа, проведенного ведомством, были сделаны выводы о целесообразности снятия данных ограничений, а также целесообразности расширения перечня категорий получателей мер соцподдержки.

На сегодняшний день медицинские сестры и акушерки имеют возможность трудоустроиться согласно расширенному территориальному списку, не утратив права на ЕДВ.

Важным дополнением закона стала еще одна новая мера, которая предусматривает ежемесячную денежную выплату (от 3 до 5 тыс. рублей) для наставника молодого специалиста в первый год его работы в медицинской организации.

«Наставничество позволяет молодому специалисту быстрее влиться в коллектив, а наставнику – воспитать достойного преемника. Эта мера соцподдержки весьма актуальна. Она уже успешно апробирована рядом регионов», – отметили в Минздраве.

Также, по поручению губернатора Олега Кожемяко и с одобрения Законодательного Собрания, медицинским работникам государственных бюджетных учреждений Владивостока была значительно увеличена компенсация расходов за наем жилья – с 20 до 30 тыс. рублей. Данная мера поддержки действует в столице ДФО с 1 января 2020 года до 2024 года. При этом увеличение компенсационной выплаты касается только Владивостока, так как арендовать жилье здесь дороже, чем в любом другом городе Приморья. Для других территорий региона она останется прежней – до 20 тыс. рублей ежемесячно.

В общей сложности, в бюджете Приморья в 2020 году на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников ежегодно было предусмотрено 253,5 млн рублей и 8,51 млн рублей из внебюджетных источников.

На фото: Молодые специалисты сегодня ценятся на вес золота.

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток