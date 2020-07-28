В Приморье нарушителей санэпидрежима выявляют регулярно

Первыми подключились «народные контролеры» за нацпроектами из 10 крупных муниципалитетов: Владивосток, Находка, Уссурийск, Артем, Арсеньев, Спасск-Дальний, Лазовский округ, Шкотовский, Яковлевский районы. Одна из таких межведомственных групп проводит рейды и в Пожарском районе.

Как подчеркнули в муниципалитете, общественные наблюдатели приняли участие в работе административной комиссии, инспектировавшей сельскохозяйственную ярмарку в Лучегорске. После возобновления работы она вновь еженедельно проходит недалеко от центральной площади поселка.

«В целом масочный режим соблюдается, у некоторых же продавцов отсутствовали перчатки. На замечания членов комиссии они реагировали в основном положительно. При появлении комиссии и покупатели становились дисциплинированнее. Были, конечно, и такие, которые негативно реагировали на замечания, ругались. Приходилось объяснять ситуацию: например, прибегать к статистике. В нашем районе зафиксировано уже 11 случаев заболевания коронавирусом и, к сожалению, показатели растут», – отмечают наблюдатели.

Комиссия также проверила ряд магазинов, аптек, парикмахерских и почтовых отделений.

«На почте наблюдалось скопление людей, большинство из которых без масок, как и сами сотрудники отделения. Несмотря на то что местное отделение партии «Единая Россия» предоставило им средства индивидуальной защиты для бесплатной раздачи гражданам. Что касается магазинов, то в двух из пяти были выявлены нарушения. По всем этим фактам были составлены протоколы», – подчеркивают «народные контролеры».

В Арсеньеве также продолжаются рейды по проверке соблюдения требований Роспотребнадзора, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Так, 21 июля, представители административной комиссии Арсеньевского городского округа повторно посетили территорию продовольственной ярмарки в районе центрального рынка.

Члены административной комиссии провели профилактические беседы с продавцами на территории ярмарки и пояснили важность соблюдения требований Роспотребнадзора к организации ярмарочной торговли в период распространения коронавирусной инфекции.

Также были проверены торговые точки по ул. Ломоносова. В большинстве магазинов соблюдаются требования санитарно-эпидемиологического режима: в зале есть дезинфицирующие средства для обработки рук, нанесена разметка для дистанции покупателей, регулярно проводится санитарная обработка пола, поверхностей. Продавцы и сотрудники торговых организаций работают в защитных масках и перчатках.

Тем не менее, выявлены магазины, где продавцы работали без перчаток и масок. Информация о выявленных нарушениях передана в Роспотребнадзор.

К слову сказать, любой человек может помочь контролировать соблюдение противоэпидемических мер. Все те жители региона, которые зафиксировали нарушения в работающих сегодня организациях, на летних верандах общепита, в салонах красоты и других местах скопления людей, могут сообщить об этом в официальном аккаунте Правительства Приморского края в социальной сети Instagram.

Однако, как подчеркнул на заседании оперативного штаба губернатор Приморья, все же основная работа по предупреждению нарушений санитарных требований по-прежнему лежит на административных комиссиях. «Мы видим, что уже есть определенные результаты этой работы, поэтому ослаблять ее нельзя. Особое внимание необходимо уделять общественным местам, торговым точкам, базам отдыха», – подчеркнул Олег Кожемяко. Кроме того, губернатор не раз отмечал, что те, кто злостно нарушает режим, будь то организация или гражданин, должны быть привлечены к ответственности. «Иначе пренебрежение простыми правилами безопасности приведет к новым вспышкам заболевания и возращению к предыдущим этапам действующего режима ограничений», – заявил губернатор края.

Помните: в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении магазинов, парков и других общественных мест.

Юрий РОГОВ, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток



