Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье нарушителей санэпидрежима выявляют регулярно
Первыми подключились «народные контролеры» за нацпроектами из 10 крупных муниципалитетов: Владивосток, Находка, Уссурийск, Артем, Арсеньев, Спасск-Дальний, Лазовский округ, Шкотовский, Яковлевский районы. Одна из таких межведомственных групп проводит рейды и в Пожарском районе.
Как подчеркнули в муниципалитете, общественные наблюдатели приняли участие в работе административной комиссии, инспектировавшей сельскохозяйственную ярмарку в Лучегорске. После возобновления работы она вновь еженедельно проходит недалеко от центральной площади поселка.
«В целом масочный режим соблюдается, у некоторых же продавцов отсутствовали перчатки. На замечания членов комиссии они реагировали в основном положительно. При появлении комиссии и покупатели становились дисциплинированнее. Были, конечно, и такие, которые негативно реагировали на замечания, ругались. Приходилось объяснять ситуацию: например, прибегать к статистике. В нашем районе зафиксировано уже 11 случаев заболевания коронавирусом и, к сожалению, показатели растут», – отмечают наблюдатели.
Комиссия также проверила ряд магазинов, аптек, парикмахерских и почтовых отделений.
«На почте наблюдалось скопление людей, большинство из которых без масок, как и сами сотрудники отделения. Несмотря на то что местное отделение партии «Единая Россия» предоставило им средства индивидуальной защиты для бесплатной раздачи гражданам. Что касается магазинов, то в двух из пяти были выявлены нарушения. По всем этим фактам были составлены протоколы», – подчеркивают «народные контролеры».
В Арсеньеве также продолжаются рейды по проверке соблюдения требований Роспотребнадзора, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Так, 21 июля, представители административной комиссии Арсеньевского городского округа повторно посетили территорию продовольственной ярмарки в районе центрального рынка.
Члены административной комиссии провели профилактические беседы с продавцами на территории ярмарки и пояснили важность соблюдения требований Роспотребнадзора к организации ярмарочной торговли в период распространения коронавирусной инфекции.
Также были проверены торговые точки по ул. Ломоносова. В большинстве магазинов соблюдаются требования санитарно-эпидемиологического режима: в зале есть дезинфицирующие средства для обработки рук, нанесена разметка для дистанции покупателей, регулярно проводится санитарная обработка пола, поверхностей. Продавцы и сотрудники торговых организаций работают в защитных масках и перчатках.
Тем не менее, выявлены магазины, где продавцы работали без перчаток и масок. Информация о выявленных нарушениях передана в Роспотребнадзор.
К слову сказать, любой человек может помочь контролировать соблюдение противоэпидемических мер. Все те жители региона, которые зафиксировали нарушения в работающих сегодня организациях, на летних верандах общепита, в салонах красоты и других местах скопления людей, могут сообщить об этом в официальном аккаунте Правительства Приморского края в социальной сети Instagram.
Однако, как подчеркнул на заседании оперативного штаба губернатор Приморья, все же основная работа по предупреждению нарушений санитарных требований по-прежнему лежит на административных комиссиях. «Мы видим, что уже есть определенные результаты этой работы, поэтому ослаблять ее нельзя. Особое внимание необходимо уделять общественным местам, торговым точкам, базам отдыха», – подчеркнул Олег Кожемяко. Кроме того, губернатор не раз отмечал, что те, кто злостно нарушает режим, будь то организация или гражданин, должны быть привлечены к ответственности. «Иначе пренебрежение простыми правилами безопасности приведет к новым вспышкам заболевания и возращению к предыдущим этапам действующего режима ограничений», – заявил губернатор края.
Помните: в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении магазинов, парков и других общественных мест.
Юрий РОГОВ, фото автора.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости партнеров
Новости тематики
- В Приморье нарушителей санэпидрежима выявляют регулярно
- "Масочные" рейды проходят ежедневно
- Покупайте, вас снимают!
- Владивостокцам напоминают о необходимости соблюдать масочный режим
- Находка постепенно снимает ограничения
- Летние кафе в Приморье начинают работу с 27 июня с соблюдением санитарных норм
- Более 102 миллионов направят на доплату сотрудникам соцучреждений в Приморье
- В Хабаровске скончался пятый пациент с коронавирусом
- Медиков переводят в рабство
- Врачи разбегаются с Дальнего Востока
Новости раздела
- В Приморье нарушителей санэпидрежима выявляют регулярно
- Дезинфекция внутри и снаружи
- В Приморье диагностировали 110 новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки
- В крае зафиксирован рост заражения COVID-19
- "Утром" маски - "вечером" бассейны
- Во Владивостоке появился стрит-арт, посвящённый масочному режиму
- Зараженные COVID-19 стали скрывать место работы
- COVID-19: Об объятиях и рукопожатиях следует пока забыть
- За сутки в Приморье - опять более 100 случаев COVID-19
- В Приморье большое число заболевших COVID-19 – люди активного возраста
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Аэропорт Владивостока не возобновит международные рейсы с 1 августа
- В Приморье японцы могут построить новый завод за 20 миллионов долларов
- Больницы Приморья нуждаются в "свежей крови"
- Приморье или Хабаровский край: Мировой лидер выбирает территорию
- Попавшую в беду рысь отмыли от битума в Центре реабилитации "Тигр" в Приморье
- Впервые на реабилитации в Центре "Тигр" в Приморье находится японский журавль
- Сдать старые автопокрышки в столице Приморья можно бесплатно целую неделю
- Во Владивостоке сносится большой санаторий
- Врио Дегтярев пообещал лично проверить инфекционные госпитали Хабаровского края
- В Приморье более 200 человек строят средневековую ферму