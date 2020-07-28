Дезинфекция внутри и снаружи

Пока одни обрабатывают территории и объекты края спецсредствами, другие ведут проверку качества их работ

В связи с продолжающейся угрозой массового распространения коронавирусной инфекции и во исполнение распоряжения властей Приморского края по реализации противоэпидемических мер в регионе ведется масштабная дезинфекция общественных территорий.

Специалисты министерства ГО и ЧС региона каждый день выходят на обработку парков, скверов, остановок общественного транспорта, школ, детских и спортивных площадок.

Больше миллиона квадратных метров...

По рекомендациям Роспотребнадзора, профилактическая дезинфекция мест общего пользования и придомовой территории, в том числе детских, спортивных площадок, скамеек с применением специализированного оборудования должна проводиться не реже одного раза в неделю.

К примеру, только за сутки 22 июля дезинфицирующими средствами было обработано 78 объектов в Дальнегорском и Лесозаводском городских округах, в Хорольском, Ханкайском, Пограничном и Лазовском округах, а также Михайловском, Дальнереченском, Хасанском, Надеждинском и Черниговском муниципальных районах. Общая площадь обработанных территорий составила более 27 тысяч квадратных метров. В сумме, с момента начала обработки общественных пространств, специалистами было пройдено более 1 миллиона 300 тысяч квадратных метров территории Приморья. «В работе было задействовано 2797 человек и 912 единиц техники краевых пожарных подразделений», - отметили представители министерства.

...и более десяти тысяч подъездов

Кроме того, сотрудники государственной жилищной инспекции Приморского края продолжают проверку качества санитарной обработки подъездов жилых домов. Уже выявлено более 2500 нарушений.

Напомним, санобработкой этих пространств занимаются управляйки и ТСЖ. Именно на них возложены обязанности по регулярной комплексной дезинфекционной обработке подъездов МКД. График санобработки подъездов утвержден оперштабом и доведен до всех управляющих компаний. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, обработка осуществляется с помощью специальных хлоросодержащих и спиртосодержащих растворов, которые безопасны для человека.

По информации заместителя председателя Правительства Приморья Елены ПАРХОМЕНКО, рейды по проверке их работы проводятся ежедневно. «Каждый день проверяется в среднем более 100 подъездов, уже проверено 11979. Инспекторы выявили более 2500 нарушений требований санобработки, составлено более 300 административных протоколов, 256 передано в суды, 66 из них рассмотрены», - уточнила зампред Правительства региона.

Елена Пархоменко отметила, что главная задача, поставленная перед жилинспекцией, - не наказать, а побудить добросовестно работать обслуживающие жилищный фонд организации. Так, зачастую выдаются предписания об устранении нарушений, их выдано уже 1417, а если УК игнорирует предостережения, тогда она может получить штраф до 200 тысяч рублей.

«Есть решение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которым утвержден порядок уборки мест общего пользования в домах, и он неукоснительно должен соблюдаться управляющими компаниями. Причем дезинфекция подъездов не должна проводиться за счет жильцов, кроме случаев, когда люди на общем собрании дома решили иначе», - подчеркнула Елена Пархоменко.

Напоминаем: на территории Приморья продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителей просят не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5-2 метра.

Досье "Золотого Рога": В Приморье продолжают работать административные комиссии, призванные обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических мер. К инспектированию территорий по предложению губернатора Приморья Олега КОЖЕМЯКО подключились представители общественности. С введением режима самоизоляции подход к дезинфекции в многоквартирных домах изменился. Теперь места общего пользования чаще обрабатывают дезинфицирующими средствами. Обработка включает в себя влажную протирку контактных поверхностей в местах общего пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия (то есть содержащих активные противовирусные компоненты). Дезинфекции подлежат подъездные двери, ручки, стены, выключатели, почтовые ящики, лестничные клетки, перила, подоконники, плафоны и потолки кабины лифта, домофоны, холлы первых этажей. Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей, мытье пола кабины лифта должно проводиться пять раз в неделю. Влажное подметание и мытье с применением дезинфицирующих средств лестничных площадок и маршей выше второго этажа осуществляется не реже двух раз в неделю.

Юрий РОГОВ, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток