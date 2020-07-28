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В Приморье диагностировали 110 новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки
28 Июля 2020, 12:39 | Приморье
Четыре случая закончились летальным исходом. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба под руководством Губернатора края Олега Кожемяко во вторник, 28 июля, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
По данным Роспотребнадзора, всего в Приморье на наличие коронавируса лабораторно обследованы уже 225 478 человек, 2002 – за последние сутки. Общее количество случаев COVID с начала эпидемии составляет 6500 – суточный показатель свыше сотни заболевших сохраняется на протяжении недели. Выздоровели 4953 пациента (+132 за сутки), не справились с инфекцией 74 пациента, четверо из них – за последние сутки.
В настоящее время в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, которые предполагает строгое соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности всеми жителями и гостями края. В проведении рейдовых мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения установленных правил, на сегодняшний день задействовано 38 административных комиссий муниципальных образований, которые работают совместно с МЧС, Роспотребнадзором и полицией.
За прошедшие сутки в крае проверено более 2300 торговых точек, объектов общественного питания, баз отдыха и пляжей, единиц общественного транспорта и такси. Разъяснительная работа проведена среди 1625 человек. По итогам рейдовых мероприятий составлено 82 протокола об административных правонарушениях. В судебные органы для принятия решения направлен 41 административный протокол – по ним назначено наказание в виде административного штрафа или вынесено предупреждение.
«Комиссии должны работать с точками торговли, общепита, оказания услуг, следить за тем, чтобы персонал был в масках, чтобы присутствовали дезинфицирующие средства, чтобы покупатели соблюдали санитарные меры. Сегодня это непреложное правило, которое помогает не допускать новых вспышек заболеваемости. Мы понимаем, какой идет наплыв туристов, насколько Приморье становится привлекательным по своим климатическим и географическим особенностям сегодня для многих людей, поэтому, конечно, не можем закрываться. Но именно поэтому важно максимально усилить контроль и относиться с полной ответственностью к работе и всем принимаемым решениям», – подчеркнул Олег Кожемяко.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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Теги: covid-19 коронавирус
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