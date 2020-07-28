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В крае зафиксирован рост заражения COVID-19
По информации оперативного штаба, в регионе фиксируется рост заболеваемостью COVID-19. Как рассказала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна ДЕТКОВСКАЯ на заседании штаба под председательством губернатора Олега КОЖЕМЯКО, в последнее время в регионе заболевает много сотрудников в различных учреждениях.
Это происходит по одной простой причине - граждане не используют средства индивидуальной защиты на работе, в том числе, когда собираются коллективом на чаепития, совместные обеды, а это также способствует распространению инфекции.
Так, накануне стало известно, что на карантин уходит одно из крупнейших предприятий Приморья. У одного из сотрудников Дальнегорского ГОКа обнаружена новая коронавирусная инфекция. Заболевший сотрудник предприятия посещал Владивосток, где проходил лечение в марте-апреле. Сейчас на предприятии работает дезинфицирующая бригада. Как рассказала главный санитарный врач, при эпидрасследованиях обычно устанавливается очень большой круг контактов. Работа градообразующего предприятия в Дальнегорске продолжится в карантинном режиме.
Татьяна Детковская также заметила, что в связи с ростом популярности пляжного отдыха и стартом летней оздоровительной кампании особое внимание уделяется контролю за работой баз отдыха и детских лагерей.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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