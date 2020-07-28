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"Утром" маски - "вечером" бассейны
В Приморском крае постепенно снимают ограничения, введенные для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Одно из послаблений, которого, без преувеличения, ждали все спортсмены и приверженцы здорового образа жизни - это занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе в группах не более 10 человек.
Все занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе должны проводиться только в тех местах, которые для этого предназначены, - стадионы, спортплощадки. При этом на спортивных объектах должны быть организованы места обработки рук антисептиками с использованием автоматических бесконтактных дозаторов.
Далее был снят запрет на занятия команд в спортивных залах и на ледовых аренах, была возобновлена работа фитнес-клубов. Как уточнили в приморском министерстве физической культуры и спорта, подведомственные ему учреждения (открытые и закрытые спортивные сооружения, физкультурно-оздоровительные комплексы и фитнес-клубы) могут открываться без уведомления о намерении своего открытия при условии строгого соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Отдельно сообщается, что при функционировании фитнес-клубов необходимо исключить работу бассейнов, СПА-салонов, саун, хамамов.
Ограничения на занятия спортом в Приморском крае, в том числе на территории плавательных бассейнов, будут сняты только при значительном улучшении эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом, а также о спортивной жизни края в период эпидемии COVID-19, рассказал министр спорта Приморья Жан КУЗНЕЦОВ на пресс-конференции 20 июля.
По словам главы ведомства, даже в период самых жестких ограничительных мер любители здорового образа жизни продолжали поддерживать форму благодаря онлайн-активностям.
«В период, когда было запрещено проведение любых тренировок и соревнований, мы приглашали всех желающих на бесплатные занятия в рамках проекта “Социальный фитнес” и “Приморье за спорт”, на конкурс “Стань участником ГТО”. Многие спортсмены, тренеры и любители спорта из Приморья также присоединились к акции “Тренируйся дома”. Свои онлайн-акции проводили в муниципальных образованиях Приморья, а также вебинары, обучающие занятия по современным антикризисным решениям для спорта», - отметил Жан Кузнецов.
«Каждый из нас должен относиться с большой ответственностью к тому, что сегодня происходит. Если оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции и Роспотребнадзор дают рекомендации, мы должны к ним прислушиваться. В качестве позитивного примера могу привести фитнес-центры, которые заранее закупили дезинфицирующие средства и оборудование для санитарной обработки, обеспечили соблюдение “социальной дистанции”, чем значительно снизили фактор риска заражения посетителей. По плавательным бассейнам вопрос пока открытый. Возобновление их работы станет возможным только в том случае, если эпидемиологическая ситуация стабилизируется, а количество заболевших будет уменьшаться. Таким образом, сейчас все зависит от того, как мы сами - все жители Приморского края - будем соблюдать санитарные требования», - подчеркнул министр спорта региона.
Напомним, за последние дни количество заболевших COVID-19 в Приморье увеличивается. В связи с этим гражданам настоятельно рекомендуется соблюдать меры безопасности. Жителей просят не собираться большими группами, быть в масках, использовать санитайзеры и соблюдать гигиену и «социальную дистанцию» - 1,5-2 метра, по мере возможности соблюдать режим самоизоляции.
На фото: После открытия бассейны должны функционировать в полном соответствии с санитарными требованиями, действующими в это непростое время.
Фото автора
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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