Во Владивостоке появился стрит-арт, посвящённый масочному режиму

Несмотря на то, что в крае ещё действует режим повышенной готовности, а заболевших становится все больше, жители Владивостока полностью пренебрегают необходимостью носить маски. Власти решили напомнить приморцам о том, что нужно использовать средства индивидуальной защиты, довольно необычным и интересным способом.

По их заказу на улице адмирала Фокина был создан стрит-арт, призывающий граждан соблюдать меры предосторожности. На нем изображено несколько десятков человек, и все они в медицинских масках. На картине преобладают оранжевые и синие оттенки, что позволяет стрит-арту гармонично вписываться в архитектуру города.

Данный проект был выполнен известным приморским граффитистом Сергеем Мотофановым. По его мнению, этот стрит-арт будет напоминать жителям Владивостока о том, что необходимо соблюдать меры предосторожности, так как вирус до сих пор несёт потенциальную угрозу, однако о ней перестали говорить.

Выяснилось, что это не первый масштабный проект, выполненный Сергеем по заказу города. Он также принимал участие в работе над стрит-артами «С Юбилеем Великой Победы» (Верхнепортовая, 12в) и «Владимир Арсеньев и проводник Дерсу Узала» (Нерчинская).

Стоит отметить, что с каждым годом стрит-арт становится популярнее, так как именно благодаря ему акцентируется внимание граждан на актуальных проблемах или же на тех событиях и людях, о которых важно и нужно помнить.

И не забывайте, что в Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с эпидемией COVID-19. Все обязаны носить маски в местах скопления людей, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать «социальную дистанцию» - не менее 1,5-2 метров, по возможности оставаться дома, особенно люди возраста 60+.

На фото: На улице адмирала Фокина был создан стрит-арт, призывающий граждан соблюдать меры предосторожности. На нем изображено несколько десятков человек, и все они в медицинских масках.

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Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток



