Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке появился стрит-арт, посвящённый масочному режиму
Несмотря на то, что в крае ещё действует режим повышенной готовности, а заболевших становится все больше, жители Владивостока полностью пренебрегают необходимостью носить маски. Власти решили напомнить приморцам о том, что нужно использовать средства индивидуальной защиты, довольно необычным и интересным способом.
По их заказу на улице адмирала Фокина был создан стрит-арт, призывающий граждан соблюдать меры предосторожности. На нем изображено несколько десятков человек, и все они в медицинских масках. На картине преобладают оранжевые и синие оттенки, что позволяет стрит-арту гармонично вписываться в архитектуру города.
Данный проект был выполнен известным приморским граффитистом Сергеем Мотофановым. По его мнению, этот стрит-арт будет напоминать жителям Владивостока о том, что необходимо соблюдать меры предосторожности, так как вирус до сих пор несёт потенциальную угрозу, однако о ней перестали говорить.
Выяснилось, что это не первый масштабный проект, выполненный Сергеем по заказу города. Он также принимал участие в работе над стрит-артами «С Юбилеем Великой Победы» (Верхнепортовая, 12в) и «Владимир Арсеньев и проводник Дерсу Узала» (Нерчинская).
Стоит отметить, что с каждым годом стрит-арт становится популярнее, так как именно благодаря ему акцентируется внимание граждан на актуальных проблемах или же на тех событиях и людях, о которых важно и нужно помнить.
И не забывайте, что в Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с эпидемией COVID-19. Все обязаны носить маски в местах скопления людей, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать «социальную дистанцию» - не менее 1,5-2 метров, по возможности оставаться дома, особенно люди возраста 60+.
На фото: На улице адмирала Фокина был создан стрит-арт, призывающий граждан соблюдать меры предосторожности. На нем изображено несколько десятков человек, и все они в медицинских масках.
Фото автора
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости партнеров
Новости тематики
- В крае зафиксирован рост заражения COVID-19
- "Утром" маски - "вечером" бассейны
- Во Владивостоке появился стрит-арт, посвящённый масочному режиму
- Зараженные COVID-19 стали скрывать место работы
- COVID-19: Об объятиях и рукопожатиях следует пока забыть
- За сутки в Приморье - опять более 100 случаев COVID-19
- В Приморье большое число заболевших COVID-19 – люди активного возраста
- COVID-19: Бессимптомные носители коронавируса наиболее опасны
- COVID-19: Впервые за месяц число заболевших коронавирусом в Приморье превысило 100 человек
- Использование кондиционеров в пандемию приводит к негативным последствиям
Новости раздела
- В крае зафиксирован рост заражения COVID-19
- "Утром" маски - "вечером" бассейны
- Во Владивостоке появился стрит-арт, посвящённый масочному режиму
- Зараженные COVID-19 стали скрывать место работы
- COVID-19: Об объятиях и рукопожатиях следует пока забыть
- За сутки в Приморье - опять более 100 случаев COVID-19
- В Приморье большое число заболевших COVID-19 – люди активного возраста
- COVID-19: Бессимптомные носители коронавируса наиболее опасны
- COVID-19: Впервые за месяц число заболевших коронавирусом в Приморье превысило 100 человек
- Больницы Приморья нуждаются в "свежей крови"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Аэропорт Владивостока не возобновит международные рейсы с 1 августа
- В Приморье японцы могут построить новый завод за 20 миллионов долларов
- Больницы Приморья нуждаются в "свежей крови"
- Попавшую в беду рысь отмыли от битума в Центре реабилитации "Тигр" в Приморье
- Приморье или Хабаровский край: Мировой лидер выбирает территорию
- Впервые на реабилитации в Центре "Тигр" в Приморье находится японский журавль
- Сдать старые автопокрышки в столице Приморья можно бесплатно целую неделю
- Во Владивостоке сносится большой санаторий
- Врио Дегтярев пообещал лично проверить инфекционные госпитали Хабаровского края
- В Приморье более 200 человек строят средневековую ферму