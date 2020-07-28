Зараженные COVID-19 стали скрывать место работы

Вместе с тем, растет количество бессимптомных случаев

На 27 июля в Приморье зафиксировано 109 новых случаев COVID-19. По словам губернатора края Олега КОЖЕМЯКО, для стабилизации эпидемической ситуации необходимо наращивать темпы работы административных комиссий на территориях, а также усилить контроль за соблюдением мер безопасности на предприятиях. Об этом глава региона заявил на заседании оперативного штаба.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, темп прироста заболевания COVID-19 в Приморском крае по-прежнему высокий.

Как доложила главный санитарный врач Приморья, глава регионального Роспотребнадзора Татьяна ДЕТКОВСКАЯ, всего с начала эпидемии в Приморье зафиксировано 6390 случаев заболевания коронавирусом (+109 за сутки). На поправку пошел еще 91 пациент, нарастающим итогом – 4821 человек.

«В очередной раз хочу обратиться к главам муниципальных образований: необходимо навести порядок как в подведомственных вам учреждениях, так и в организациях на ваших территориях. Соблюдение правил личной гигиены, масочного режима, применение антисептиков – все эти меры способствуют снижению заболеваемости. К сожалению, отмечаются случаи, когда граждане с подтвержденным диагнозом скрывают место своей работы, и мы упускаем контактных в таких организациях», – подчеркнула глава ведомства.

Кроме того, раннее сообщалось, что в Приморском крае увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса, которые наиболее опасны для окружающих. Об этом 23 июля на заседании оперштаба доложила зам. главного санитарного врача Приморья Светлана МОРОЗОВА. «Увеличилось количество бессимптомных случаев заболевания, что особенно тревожно, так как эти люди продолжают ходить на работу, находиться в общественных местах и, сами того не зная, распространяют вирус», – пояснила санитарный врач.

По наблюдениям специалистов Роспотребнадзора, большое число заболевших в Приморье - люди активного возраста, многие из которых являются именно офисными работниками. Чтобы свести к минимуму риск заразиться коронавирусом на работе, нужно соблюдать ряд рекомендаций:

- необходимо вести ежедневный контроль температуры тела сотрудников для своевременного выявления заболевших;

- для предупреждения инфицирования необходимо постоянно обрабатывать руки антисептиком, особенно после посещения мест общего пользования, соблюдать дистанцию 1,5-2 метра, использовать средства индивидуальной защиты - маски, респираторы, перчатки;

- проводить совещания и иные производственные коллективные мероприятия в дистанционном режиме, либо с использованием средств видеоконференцсвязи;

- исключить проведение торжественных и корпоративных мероприятий, а также совместный прием пищи сотрудниками;

- постарайтесь избегать непосредственного контакта, например, рукопожатий, не пользуйтесь общей посудой и другими предметами обихода, помните, что заболевание может протекать бессимптомно;

- в течение рабочего дня обрабатывайте контактные поверхности, ручки, поручни, рабочие столы дезинфицирующими и антисептическими средствами, используйте перчатки при посещении мест общего пользования на работе;

- при появлении каких-либо симптомов ОРВИ, повышении температуры, необходимо остаться дома, вызвать врача и проинформировать работодателя об ухудшении самочувствия.

В свою очередь, работодатели при получении сообщения о заболевании работника должны незамедлительно принять меры по отстранению его от работы. При подтверждении у работника COVID-19 работодатель обязан обеспечить своевременное установление всех лиц, с которыми контактировал заболевший, отстранение их от работы для проведения медицинского наблюдения, обследования.

«Действующим законодательством предусмотрена ответственность для граждан, должностных и юридических лиц за нарушение санитарно-эпидемиологических мер и правил. Те же действия или бездействие влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 50 до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», - пояснили в Роспотребнадзоре.

За игнорирование эпидтребований предусмотрена и уголовная ответственность - если в результате нарушения гражданами, контактировавшими с лицом, у которого подтверждено наличие COVID-2019, был причинен вред здоровью иных лиц, или же если такие действия повлекли в результате смерть иных лиц, граждане будут привлечены к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ, либо к уголовной ответственности по статье 236 УК РФ.

Также глава региона Олег Кожемяко поручил усилить на местах работу административных комиссий, главная задача которых – не допустить новые очаги инфекции.

«Впереди август, сентябрь – месяцы, наиболее привлекательные для туристов. Сейчас ослаблять систему контроля за соблюдением санитарных норм просто недопустимо. Мы должны напоминать гражданам о рисках, связанных с заболеванием», – обратился к главам территорий губернатор.

В Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с эпидемией COVID-19. Приморцев убедительно просят надевать маски в местах скопления людей, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать «социальную дистанцию» - не менее 1,5-2 метров, по возможности оставаться дома, особенно людей возраста 60+.

На фото: По информации территориального управления Роспотребнадзора, темп прироста заболевания COVID-19 в Приморском крае по-прежнему высокий.

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Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток