В Приморье за сутки зарегистрирован 81 новый случай заболеваний COVID-19

Первый случай зарегистрирован еще в одном районе Приморского края

Положительная динамика снижения заболевания наблюдается в течение недели. Как сообщили на региональном штабе, на сегодняшний день в Приморье подтверждено 4 144 диагноза COVID-19, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

«За сутки заболел 81 человек, выздоровели 19. Справились с болезнью 2 655 человек», – отметили в штабе.

По словам специалистов, более 85% случаев заболевания коронавирусом за сутки выявлено во Владивостоке, Находке и в Уссурийске. Первый случай зарегистрирован в Ольгинском районе.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул, ослаблять работу административных комиссий по пресечению нарушений санитарных требований нельзя.