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COVID-19: В Приморье сформирован неснижаемый запас лекарственных средств против коронавируса
Медицинские учреждения Приморья, участвующие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, полностью обеспечены лекарствами для лечения пациентов с COVID-19
Как сообщила заместитель председателя Правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия Худченко, с начала эпидемии региональные власти направили на эти цели 16,4 миллиона рублей.
«На сегодняшний день в крае сформирован неснижаемый запас средств для лечения коронавируса. В ближайшее время мы ожидаем еще одну поставку – препарат гидроксихлорохин – на сумму более 5 миллионов рублей», – отметила куратор здравоохранения.
Она подчеркнула, что в вопросе обеспеченности лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) региональные власти находятся в постоянном взаимодействии с медицинскими сотрудниками и Полпредством Президента РФ на Дальнем Востоке.
«Запасы СИЗов также пополняются своевременно. За это время были приобретены десятки тысяч масок, защитных очков, бахил, спецкостюмов на сумму более 185 миллионов рублей», – подчеркнула Анастасия Худченко.
Напомним, что ранее вице-премьер – Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Министерству здравоохранения России провести анализ наличия в дальневосточных регионах необходимого запаса лекарственных средств для лечения граждан, заболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, и при нехватке обеспечить формирование запаса лекарств в нужном объеме.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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