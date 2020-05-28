COVID-19: В Приморье сформирован неснижаемый запас лекарственных средств против коронавируса

Медицинские учреждения Приморья, участвующие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, полностью обеспечены лекарствами для лечения пациентов с COVID-19

Как сообщила заместитель председателя Правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия Худченко, с начала эпидемии региональные власти направили на эти цели 16,4 миллиона рублей.

«На сегодняшний день в крае сформирован неснижаемый запас средств для лечения коронавируса. В ближайшее время мы ожидаем еще одну поставку – препарат гидроксихлорохин – на сумму более 5 миллионов рублей», – отметила куратор здравоохранения.

Она подчеркнула, что в вопросе обеспеченности лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) региональные власти находятся в постоянном взаимодействии с медицинскими сотрудниками и Полпредством Президента РФ на Дальнем Востоке.

«Запасы СИЗов также пополняются своевременно. За это время были приобретены десятки тысяч масок, защитных очков, бахил, спецкостюмов на сумму более 185 миллионов рублей», – подчеркнула Анастасия Худченко.

Напомним, что ранее вице-премьер – Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Министерству здравоохранения России провести анализ наличия в дальневосточных регионах необходимого запаса лекарственных средств для лечения граждан, заболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, и при нехватке обеспечить формирование запаса лекарств в нужном объеме.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.