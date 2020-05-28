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За минувшие сутки в Приморье зафиксировано 57 новых случаев заражения COVID-19
В Приморском крае уже третий день подряд число победивших коронавирус за сутки превышает количество заболевших. По состоянию на 28 мая из общего числа жителей края с диагнозом «коронавирус» 48% пациентов выздоровели.
По словам заместителя председателя Правительства Приморья – министра здравоохранения Анастасии Худченко, за минувшие сутки в крае зафиксировано 57 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 1836 человек.
«Количество выздоровевших третий день превалирует над числом заболевших – это не может не радовать. Сегодня, например, 87 выписанных. Всего выздоровели с начала эпидемии 885 человек», – подчеркнула она.
Отмечается, что среди выписанных из ковидных госпиталей Приморья за минувшие сутки есть несколько человек, чье выздоровление затянулось, но люди смогли побороть болезнь.
«В нашем госпитале выписаны сразу несколько человек, которые провели в медучреждении более 20 дней. Несмотря на то, что пациенты получали всю необходимую терапию в полном объеме – первые итоговые тесты оказались положительными и лечение было продолжено», – сообщила главный инфекционист Приморья, заведующая госпиталем COVID+, профессор Анна Симакова.
Она уточнила, для того, чтобы с пациента был снят диагноз «новая коронавирусная инфекция» необходим двукратный отрицательный анализ на COVID.
«Если у пациента заболевание протекает без осложнения пневмонией, то в случае успешного лечение первый тест делается на девятый день. Если же коронавирус был осложнен пневмонией и лечение дало видимый результат, то тестирование пациент проходит на 12-й день. Затем в течение 24 часов делается второй тест», – пояснила врач.
Профессор отметила, что новая коронавирусная инфекция в настоящее время не изучена, а значит предугадать, спрогнозировать течение болезни невозможно.
«В последнее время стали встречаться случаи, когда сама болезнь протекает в легкой форме, пациент все время принимает терапию и чувствует себя удовлетворительно, а результат теста показывает, что инфекцию победить все еще не удалось. В таких случаях лечение продолжается», – обозначила Анна Симакова.
Фото – Роман Павловский
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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