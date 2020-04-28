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COVID-19:: Еще три приморца победили коронавирусную инфекцию и выписаны домой
28 Апреля 2020, 13:37 | Приморье
Число людей, победивших коронавирусную инфекцию, растет в Приморском крае. По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки из инфекционного госпиталя во Владивостоке выписаны три человека.
Сообщается, что благополучно справились с инфекцией еще три женщины.
«Это жительницы Владивостока, Шкотовского и Михайловского районов. Возраст выписанных – 59-62 года. Заболевание оценивалось, как средней степени тяжести. У одной из пациенток оно было осложнено пневмонией», – сообщила начальник инфекционного госпиталя COVID+ Анна Симакова.
Таким образом, в Приморье общее число пациентов, успешно завершивших лечение от коронавирусной инфекции, составляет 36 человек. Это 10% от общего числа заболевших в крае (347 случаев).
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