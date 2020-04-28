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COVID-19: В Приморье за сутки выявлено еще 45 случаев заболевания коронавирусом

28 Апреля 2020, 12:35 | Приморье

Всего с начала эпидемии официально подтверждено 347 случаев COVID-19 в Приморском крае

По данным регионального оперативного штаба, в Приморье за минувшие сутки выявлено еще 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.  

Как отметили в территориальном управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю, иногородних пациентов в больницах края практически нет.

«Подавляющее большинство – жители Приморья. Статистика показывает, что если раньше случаи были больше завозные, то теперь превалируют семейные контакты», – отметили в ведомстве.

Подчеркнуто также, что продолжают выявлять контактных по групповым медицинским очагам в Находкинской службе скорой медпомощи и «тысячекоечной» больнице.

«Эпидрасследование продолжается. Выявляются новые контактные, они ставятся на учет и берутся под наблюдение на 14 дней», – подчеркнули в теруправлении.

В минздраве Приморья добавили, что в других медучреждениях, которые продолжают работу, на сегодняшний день очагов заболеваемости нет. Как стало известно ранее, имели место лишь единичные случаи, которые были оперативно выявлены и локализованы.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

 

 Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: коронавирус  самоизоляция  covid-19 



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