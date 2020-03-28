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Диетологи предупреждают об опасностях изоляции и работы на дому
Россияне, решившие самоизолироваться или отправленные руководством на удаленную работу на фоне распространения коронавируса, рискуют набрать лишний вес. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор ТУТЕЛЬЯН. Чтобы сохранить форму, он рекомендует трудящимся из дома сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200-300 ккал. Совет особенно актуален на фоне того, что в изоляции человек склонен переедать от скуки, говорят эксперты.
Основная опасность для фигуры во время работы из дома - снижение физической активности, пояснил Виктор Тутельян. Ведь при необходимости ежедневно присутствовать в офисе среднестатистический человек хотя бы немного ходит пешком - до остановки общественного транспорта или станции метро, на обед и обратно. Оценить даже среднюю вероятную прибавку в весе из-за домашнего режима проблематично - всё зависит от индивидуальных особенностей организма, сказал главный внештатный диетолог Минздрава.
По его словам, для среднестатистического мужчины, занятого умственным трудом и ведущего малоподвижный образ жизни, нормальная калорийность суточного рациона составляет около 2800 ккал, для женщины с тем же укладом - 2000 ккал.
- При отсутствии физической нагрузки в среднем стоит употреблять на 200-300 ккал меньше. Лучше отказаться от жирной, сладкой, высококалорийной пищи, - сказал «Известиям» Виктор Тутельян.
200-300 ккал - это, например, бутерброд с колбасой или двойная порция салата с майонезом.
Кроме того, главный диетолог посоветовал делать дома физические упражнения и, если есть такая возможность, выходить на пешие прогулки.
Сидение в одном помещении чревато не только снижением активности, но и перееданием - в силу близости холодильника или от скуки, полагает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий ЯНИН. Также в изоляции из-за отсутствия необходимости ходить на работу может расти потребление алкоголя, что опасно не только прибавкой в весе, но и другими проблемами со здоровьем, предупредил он.
- Судя по тележкам в супермаркетах, многие граждане садятся на очень рискованную углеводную диету. Активное потребление картофеля, круп, макарон, масла, мучного, мясных и рыбных консервов совершенно не способствует сохранению фигуры и здоровья, - предостерег эксперт.
Чтобы есть меньше, он рекомендует использовать тарелки меньшего размера, например десертные. Тогда стандартная порция будет восприниматься мозгом как большая, а меньшая - как обычная, и насыщение наступит быстрее.
Впрочем, садиться на жесткую диету во время изоляции тоже не стоит, считает врач-диетолог, руководитель клиники коррекции веса Алексей КОВАЛЬКОВ. Он рекомендует включить в рацион немного сала или сливочного масла (порядка 9 г в сутки), а также перловую кашу. Это будет способствовать укреплению альвеол легких, для которых представляет опасность коронавирус.
- Конечно, слишком много есть не стоит, но особенно переживать, что поправитесь, и считать калории - тоже. Человек может запасти максимум 150 г жировой ткани в сутки. Даже если наестся, как волк из мультфильма «Жил-был пес». Главное - не паниковать, тогда будет вырабатываться гормон кортизол, который способствует большему накоплению жира, - высказался Алексей Ковальков.
По последним данным официальной статистики по итогам обследования населения 2018 года, больше чем у половины россиян есть избыточный вес. 40,1% находятся в стадии предожирения, у 21,6% ожирение I-III степеней. Нормальная масса тела у 36,3% граждан, у 1,4% вес ниже нормы.
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