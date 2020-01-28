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Приморье получило тест-системы для выявления коронавируса
Край оказался в числе первых 15 регионов, которые теперь располагают данным оборудованием
Приморский край в числе первых 15 регионов России получил тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать коронавирус. Экспресс-системы разработаны государственным научным центром «Вектор», расположенным в Новосибирске. Об этом сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская.
По ее словам, использование новых тест-систем уже апробировано на гражданах, которые въехали на территорию Приморья с признаками острой респираторной инфекции.
«Все выявленные пациенты – это взрослые, они были изолированы, помещены в стационар в боксированные палаты и полностью обследованы. У данных граждан наличие опасного вируса не подтвердилось. Преимущественно были выявлены острые респираторные заболевания или заболевания вирусами гриппа», – сообщила Татьяна Детковская.
Отметим, что все ранее опубликованные в социальных сетях данные о приморцах с подозрениями на коронавирус также не нашли подтверждения.
«За минувшие сутки через пункты пропуска в Приморье въехали более 7 тысяч человек, в том числе почти 1,2 тысячи граждан КНР. Все они прошли медицинский контроль с помощью тепловизоров. Из этого числа выявлен один гражданин Китая с признаками острой респираторной инфекции. В настоящее время он помещен в боксированную палату и проходит обследование», – сообщили в теруправлении Роспотребнадзора.
В министерстве здравоохранения Приморья подчеркнули, что в настоящее время в медицинских учреждения края нет пациентов с диагнозом «коронавирус».
«Для этого времени года у нас характерно наличие пациентов с ОРВИ и гриппом, поскольку январь-февраль в Приморье – это месяцы подъема эпидзаболеваемости», – обозначили специалисты.
По информации ведомства, все лекарственные средства, медицинские изделия, требуемые для лечения пациентов, в больницах и поликлиниках края имеются в достаточном количестве, а по ряду препаратов сформирован на несколько месяцев.
«Мы готовы в случае необходимости развернуть дополнительно до 1000 коек в наших государственных медучреждениях. Кроме того, если потребуется, будут задействованы возможности Медцентра ДВФУ и других федеральных и ведомственных медучреждений», – подчеркнул заместитель председателя Правительства Приморья – министр здравоохранения края Виктор Фисенко.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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