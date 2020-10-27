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XVII Тихоокеанский медицинский Конгресс прошёл в дистанционном формате
Мероприятие отличилось максимальной актуальностью и насыщенностью
23-25 сентября 2020 года во Владивостоке на площадке Тихоокеанского государственного медуниверситета прошёл XVII Тихоокеанский медицинский конгресс с международным участием. Впервые форум опробовал дистанционный формат работы.
Во время трансляции проводился интерактивный опрос, участники имели возможность отвечать на вопросы и задавать свои в виртуальной переговорной. Одна из основных целей встречи - обмен опытом медицинских специалистов и экспертов со всей страны. Взаимодействие медработников и обмен их практическими навыками и знаниями поддерживается госпрограммой «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы. Подробнее - в материале газеты «Золотой Рог».
Участники конгресса обсуждали самые разносторонние темы, например:
• Противовирусные препараты с точки зрения доказательной медицины
• Современные подходы к ведению пациентов с респираторной патологией и коморбидными состояниями
• Вопросы ведения пациентов с гриппом и ОРВИ
Также не обошли и самую злободневную тему COVID-19, обсудив вопросы «Клиника, диагностика и лечение ОРВИ в условиях пандемии коронавирусной инфекции» и «Подходы к патогенетической терапии больных с новой коронавирусной инфекцией».
Экспертные мнения
Одна из секций конгресса была посвящена сердечно-сосудистым заболеваниям. Как известно, данные патологии являются основной причиной смертности во всем мире. В этой связи руководителю медицинского учреждения важно не только быстро оказать экстренную помощь конкретному пациенту, но и видеть ситуацию в целом, то есть вовремя анализировать информацию.
Алексей ФЕДОРЕНКО, ведущий специалист Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург) пояснял, что суть работы врача в современных реалиях хорошо иллюстрирует ситуация с коронавирусом:
«Основная проблема ковида не в том, что он плохо лечится, а в том, что в определённый момент очень много людей поступят в стационары одновременно. Основная задача - сделать так, чтобы количество одномоментных поступлений не было критичным. По сути, вся проблема лечения ковида с точки зрения организации - это проблема оценки тех ресурсов, которые сейчас есть. Для конкретного человека качество помощи меняется принципиально, потому что есть чёткие индикаторы по всей системе, чтобы понимать, хорошо помощь оказана или плохо. В этой связи разработка наших BI-систем (Business Intelligence - интеллектуальный анализ данных, бизнес-аналитика – Прим. авт.) нужна, чтобы эти индикаторы были видны руководителю медучреждения всегда. Для конкретного человека это позволяет вовремя получать помощь, потому что любые решения о закупке оборудования, медикаментов продуманы и приняты заранее».
Лариса ДРОБОТ, заведующая отделением медико-социальной помощи Владивостокского клинико-диагностического центра рассказала, что в 2020 году на XVII Тихоокеанском медицинском конгрессе были освещены актуальные вопросы, связанные с состоянием медицины, новыми наработками, открытиями, исследованиями, которые происходят в формате «здесь и сейчас».
«Данный конгресс отличается максимальной актуальностью. Система здравоохранение в настоящее время работает в режиме нон-стоп, неопределённости, реформирования – новые законы, прогнозы... Все темы конгресса освещались через призму максимальной оптимизации процессов в системе здравоохранения и эффективных решений задач в области здоровья человека. Некоторым гражданам может показаться, что процессы в медицине сегодня протекают медленно и не слаженно. Но нужно понимать, что реорганизация системы здравоохранения в масштабе всей страны не может проходить быстро и гладко. Это сложный механизм, с постепенной реализацией.
Более 4 тысяч участников
XVI Тихоокеанский медицинский конгресс собрал более четырёх тысяч участников. Российские и иностранные специалисты из самых разных сфер медицины обсуждали современные тенденции и обменивались опытом.
Лариса Дробот:
«На предыдущем конгрессе в 2019 году мы впервые представили секцию о репродуктивной медицине. Вопросы касались как репродуктивного здоровья женщин и мужчин, так и морально-психологического состояния и нравственного отношения к беременности и абортам. Организатором выступила АНО «Здоровый образ жизни», совместно с Владивостокским клинико-диагностическим центром. Деятельность некоммерческой организации направлена на увеличение сохранённых беременностей путём повышения качества медуслуг, увеличения количества специалистов и применения психологических технологий при работе с беременными женщинами. В этом конгрессе участвовала кафедра общепсихологических дисциплин. Отдельная благодарность - ректору ТГМУ Валентину Борисовичу ШУМАТОВУ, а также заведующему кафедрой общепсихологических дисциплин ТГМУ Руслану Васитовичу КАДЫРОВУ».
На фото: Лариса Александровна ДРОБОТ: «Это масштабный труд, как министерства здравоохранения, так и всех медицинских работников на местах, которые спят по три-четыре часа в сутки, отдавая себя работе».
Фото автора
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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