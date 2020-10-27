Андрей СИЛАЕВ: "Пациентам никогда не должно быть больно"

Заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Медицинского центра Дальневосточного федерального университета рассказал о работе анестезиолога-реаниматолога

Ежегодно, 16 октября, во многих странах, в том числе и в России, анестезиологи-реаниматологи и все специалисты этой области медицины отмечают Всемирный день анестезии.

Искусственная анестезия применяется для обезболивания, в первую очередь, при хирургических вмешательствах. Отметим, что обеспечение необходимыми условиями для осуществления анестезиологической и реаниматологической работы региональных медицинских учреждений происходит в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранение Приморского края» на 2020-2027 годы.

Действия врача анестезиолога-реаниматолога при проведении любой операции имеют огромное значение. Специалист избавляет пациента от боли и значительно повышает шансы на успех в ходе оперативного вмешательства. В функции врача входят предоперационное обследование больного, подбор состава и дозировки обезболивающих препаратов, наблюдение за пациентом в течение всей операции и последующие реанимационные мероприятия, то есть, вывод про-

оперированного человека из-под действия наркоза. О важной профессии газете «Золото Рог» рассказал завотделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Медцентра ДВФУ, врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей СИЛАЕВ.

- Андрей Анатольевич, от анестезиолога напрямую зависит сохранение человеческой жизни. Как проходит сама процедура анестезии?

- В общем понимании анестезия - это процесс подавления болевой чувствительности у пациента при помощи медицинских препаратов. В зависимости от конкретного пациента и от показанной ему операции, вид анестезиологического пособия человеку на операционном столе подбирается индивидуально. Анестезиологическое пособие подразумевает под собой искусственно вызванное угнетение, торможение центральной нервной системы, которое сопровождается потерей сознания. То есть пациент засыпает, скелетная мускулатура выключается, впоследствии у него наступает амнезия. Обязательным компонентом при процедуре анестезии являются препараты, вызывающие обезболивание. Всё это достигается путём анальгетиков, анестетиков, релаксантов, которые подбираются с учётом массы тела человека, его возраста, клинического состояния, сопутствующих патологий и варианта медицинского вмешательства.





В зависимости от конкретного пациента и от показанной ему операции, вид анестезиологического пособия человеку на операционном столе подбирается индивидуально.

- За какие жизненные функции несёт ответственность анестезиолог во время операции?

- Во время любого лечения пациента, который находится в палате интенсивной терапии, ведётся постоянное динамическое наблюдение. Врач анестезиолог-реаниматолог контролирует абсолютно все функции жизнеобеспечения организма, и спектр контроля может быть весьма широким. В первую очередь мы следим за стоянием сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, за показателями гемодинамики, за нарушениями водно-электролитного баланса, за метаболическими нарушениями, контролируем эффективность проведения лечебных мероприятий. Ключевая задача врача анестезиолога-реаниматолога - сделать всё от него зависящее, чтобы пациент максимально безопасно перенёс операцию.

- Случается так, что при введении наркоза человек засыпает, но из-за каких-то врачебных ошибок продолжает чувствовать боль во время операции. Как предотвратить подобную ошибку?

- От ошибок никто не застрахован, в медицине человеческий фактор также присутствует. Однако, любые риски мы стараемся в своей работе свести к нулю. В частности, чтобы исключить любой болевой синдром во время операции, мы применяем так называемый метод BIS-мониторирования, при помощи которого врач видит глубину седации во время медикаментозного сна. То есть, с помощью аппаратуры и определённой методики у нас есть возможность следить за тем, чтобы пациент находился во время хирургического вмешательства в стадии наркоза, и вводимые дозы препарата вызывали стопроцентную амнезию. В нашем отделении каждое операционное место оснащено таким монитором, и наши пациенты могут не волноваться на этот счёт. Анестезиологи Медицинского центра ДВФУ располагают большим выбором препаратов и методик, чтобы исключить любые ошибки. Пациентам никогда не должно быть больно, ни во время операции, ни после.

- Если пациент поступил без сознания, то как в этом случае поступает анестезиолог? Всё равно проводит какое-то предоперационное обследование?

- Пациенты поступают в стационар в различных состояниях, в том числе и без сознания. Поэтому врач анестезиолог-реаниматолог должен принять правильное решение по оказанию медицинской помощи. При поступлении пациента в бессознательном состоянии мы должны, если позволяют возможности и время, выполнить определённый минимум обследования, который необходим для проведения той или иной операции в части применения того или иного анестезиологического пособия. Когда операция проводится в экстренном режиме, и счёт времени идёт на минуты, мы просчитываем все возможные риски, и во время операции проводим необходимый минимум обследований, чтобы максимально их снизить.

- А что входит в предоперационное обследование?

- Предоперационное обследование может включать выполнение клинико-биохимического минимума, рентгенографии, ЭКГ. Также, с помощью аппаратуры, которая работает онлайн, врач имеет возможность получить от пациента достаточно большое количество информации, чтобы выбрать правильное анестезиологическое пособие, оптимальное для предстоящей операции. Непосредственно перед хирургическим вмешательством в обязанности анестезиолога-реаниматолога входит измерение артериального давления пациента, получение данных газового состава крови, показателей нарушения ритма сердца, анализ метаболических расстройств, водно-электролитных нарушений, оценка параметров центральной гемодинамики. В случае необходимости дополнительные обследования проводятся во время операции. Всё это - и есть работа анестезиолога, которую он выполняет ежедневно.

- Говорят, что наркоз отнимает шесть лет жизни, так ли это?

- Это абсолютный миф, не имеющий никаких научных обоснований. Наркоз на «годы жизни» влияния не оказывает.

- Ещё одно распространённое мнение что наркоз негативно действует на сердце...

- Несомненно, любые лекарственные препараты, которые используются для анестезиологического обеспечения пациента, могут обладать кардиодепрессивными эффектами. Но при подборе дозировки данных препаратов мы рассчитываем те концентрации, которые называются «терапевтическими». Они не обладают негативными влияниями на сердечно-сосудистую систему. Несомненно, у ряда препаратов могут быть побочные эффекты, однако, обладая фармакологическими знаниями и опытом, врач анестезиолог-реаниматолог учитывает возможные последствия и проводит профилактическую работу, чтобы их исключить.

- Какие разновидности анестезии существуют?

- Наша специальность активно развивается. Если раньше имелось представление только об эфирном наркозе и местной анестезии, то сегодня наша работа включает в себя различные виды анестезии, как с выключением сознания, так и без: общая анестезия, при которой комбинация лекарств позволяет предотвратить боль и обездвижить пациента на время процедуры, введя его в искусственную кому; различные варианты региональных методов обезболивания (разновидность местной анестезии): периферическая блокада, при которой происходит обезболивание какого-то конкретного участка тела, например, исключительно области от кисти до локтя, или только кисти; спинальная анестезия, когда блокируются передачи импульса на уровне корешков спинномозговых нервов; эпидуральная анестезия или анальгезия, то есть блокировка импульсов на уровне корешков спинномозговых нервов путём введения анестетика в эпидуральное пространство. В нашем отделении имеется целый арсенал методик, медикаментов и расходного материала, позволяющий применять любые виды обезболивания.

- Как и кем контролируется работа анестезиолога? Ведь она напрямую связана с наркотическими веществами...

- Работа врача-анестезиолога, как и любого другого врача, находится под контролем, в первую очередь, администрации медицинского учреждения. Также есть вышестоящие организации, осуществляющие строгий контроль в части расхода и применения определённых видов медикаментов. Существуют строгие правила по учёту, хранению и использованию наркотических анальгетиков, и с каждым годом контроль всё более ужесточается.

- Что касается технического оснащения, каким оно должно быть для успешной работы анестезиолога?

- Наш Центр укомплектован самой современной аппаратурой, всем необходимым оборудованием, расходными материалами, лекарственными препаратами – на сто процентов. При этом, оснащение всех позиций – высококачественное, отвечающее международным стандартам. То есть, у нас есть всё, и даже чуть больше.

- Анестезиология - это наука, а как вы совершенствуетесь в своей специальности?

- Статус врача априори подразумевает постоянное самообучение, повышение уровня собственных знаний, участие в образовательных мероприятиях, конференциях, круглых столах и так далее. Если врач не учится, он постепенно деградирует как врач. Анестезиология – это наука, которая также требует регулярного совершенствования. Все наши доктора каждые пять лет проходят обязательную плановую специализацию. Многие проходят дополнительное, в том числе дистанционное обучение по узким специализациям. В настоящее время кардио-анестезиологи нашего Медицинского центра осваивают вторую специальность – «ультразвуковое исследование». В частности, стремятся получить сертификат, дающий право делать клиническое заключение по ультразвуковому исследованию сердца. В ходе работы мы все продолжаем учиться. Отмечу, что сегодня в нашем отделении проходят практику пять аспирантов, двое из которых уже вышли на защиту кандидатских диссертаций. Также наше отделение является клинической базой Школы биомедицины ДВФУ, где проходят обучение будущие анестезиологи-реаниматологи – ординаторы. Доктора-выпускники нашей кафедры уже успешно работают в клиниках Приморского края и Дальнего Востока.

На верхнем фото: Андрей Анатольевич Силаев: «Пациентам никогда не должно быть больно, ни во время операции, ни после».

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Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток



