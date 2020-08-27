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COVID-19: Число новых случаев коронавируса в Приморье выросло впервые за полторы недели
За минувшие сутки еще 82 человека в Приморском крае заразились коронавирусной инфекцией, 56 жителей региона победили болезнь. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба в четверг, 27 августа.
По информации территориального управления Роспотребнадзора, за истекшие сутки в Приморском крае зарегистрировано 82 новых случая коронавирусной инфекции.
«Общее количество заболевших COVID – 9284 человека», – уточнила руководитель ведомства Татьяна Детковская.
При этом количество новых случаев заболевания превысило показатель предыдущего дня – 26 августа Роспотребнадзор докладывал о 79 заразившихся коронавирусом. Таким образом, ежедневное сокращение числа новых случаев прервалось впервые с 15 августа.
Число выздоровевших за последние сутки увеличилось на 56 человек – до 7469. Новых жертв нет.
За сутки административные комиссии проверили более 2200 торговых точек, объектов общественного питания, единиц общественного транспорта, такси, баз отдыха и пляжей. Разъяснительная работа проведена среди 1551 жителя Приморского края. По итогам проведения проверок составлено 80 протоколов об административных правонарушениях, в судебные органы направлено 72 административных протокола.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».
Фото – Роман Павловский
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