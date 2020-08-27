COVID-19: Число новых случаев коронавируса в Приморье выросло впервые за полторы недели

За минувшие сутки еще 82 человека в Приморском крае заразились коронавирусной инфекцией, 56 жителей региона победили болезнь. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба в четверг, 27 августа.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, за истекшие сутки в Приморском крае зарегистрировано 82 новых случая коронавирусной инфекции.

«Общее количество заболевших COVID – 9284 человека», – уточнила руководитель ведомства Татьяна Детковская.

При этом количество новых случаев заболевания превысило показатель предыдущего дня – 26 августа Роспотребнадзор докладывал о 79 заразившихся коронавирусом. Таким образом, ежедневное сокращение числа новых случаев прервалось впервые с 15 августа.

Число выздоровевших за последние сутки увеличилось на 56 человек – до 7469. Новых жертв нет.

За сутки административные комиссии проверили более 2200 торговых точек, объектов общественного питания, единиц общественного транспорта, такси, баз отдыха и пляжей. Разъяснительная работа проведена среди 1551 жителя Приморского края. По итогам проведения проверок составлено 80 протоколов об административных правонарушениях, в судебные органы направлено 72 административных протокола.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».

Фото – Роман Павловский

Газета «Золотой Рог», Владивосток.