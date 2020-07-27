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За сутки в Приморье - опять более 100 случаев COVID-19
За прошедшие сутки в Приморье зафиксировано 109 новых случаев COVID-19. По словам Губернатора края Олега Кожемяко, для стабилизации эпидситуации необходимо наращивать темпы работы административных комиссий на территориях, а также усилить контроль за соблюдением мер безопасности на предприятиях. Об этом глава региона заявил на заседании оперативного штаба в понедельник, 27 июля.
Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, всего с начала эпидемии в Приморье зафиксировано 6390 случаев заболевания коронавирусом (+109 за сутки). На поправку пошел еще 91 пациент, нарастающим итогом – 4821 человек.
«В очередной раз хочу обратится к главам муниципальных образований – необходимо навести порядок как в подведомственных вам учреждениях, так и в организациях на ваших территориях. Соблюдение правил личной гигиены, масочного режима, применение антисептиков – все эти меры способствуют снижению заболеваемости. К сожалению, отмечаются случаи, когда граждане с подтвержденным диагнозом скрывают место своей работы и мы упускаем контактных в таких организациях», – подчеркнула главный санитарный врач Приморья.
Олег Кожемяко поручил усилить на местах работу административных комиссий, главная задача которых – не допустить новые очаги инфекции.
«Впереди август, сентябрь – месяцы, наиболее привлекательные для туристов. Сейчас ослаблять систему контроля за соблюдением санитарных норм просто недопустимо. Мы должны напоминать гражданам о рисках, связанных с заболеванием», – обратился к главам территорий Губернатор.
Напомним, в Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с эпидемией COVID-19. За воскресенье, 26 июля, представители межведомственных групп проверили в общей сложности более 2,3 тысячи объектов общепита, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей.
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