Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Медикам Приморья в мае направлены стимулирующие выплаты на 125 млн рублей
27 Мая 2020, 15:21 | Приморье
Сотни медиков Приморского края получили с апрельской зарплатой и авансом за май выплаты за работу с пациентами COVID-19. Об этом в ходе заседания Законодательного Собрания в среду, 27 мая, сообщила заместитель председателя Правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия Худченко.
Всего в мае текущего года медицинским и иным работникам края направлено 125,4 миллиона рублей, в том числе выплаты по авансам за май составили 83,9 миллиона рублей.
«С учетом того, что федеральным центром менялись правила выплаты стимулирующих, всем медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, был произведен перерасчет за апрель в сумме 41,5 миллиона рублей», – сообщила министр.
Всего за март-май из федеральных средств медикам выплачено 210,6 миллиона рублей.
Напомним, что в соответствии с постановлением Правительства РФ №415 выплаты стимулирующего характера произведены 3 287 медицинским работникам, исходя из расчета 80% среднемесячного дохода от трудовой деятельности врача, 40% среднего медицинского персонала и 20% младшего медицинского персонала за фактически отработанное время.
По постановлению Правительства РФ №484 выплаты стимулирующего характера произведены 1 109 медицинским и иным работникам, исходя из расчета 80 тысяч рублей врачам, 50 тысяч рублей среднему медицинскому персоналу и 25 тысяч рублей младшему медицинскому персоналу, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях. Также выплаты в размере 50 тысяч рублей – врачам, 25 тысяч рублей – среднему младшему персоналу и водителям скорой медицинской помощи. Сумма выплат составила 99,6 миллионов рублей: за апрель – 62,4 миллиона рублей с перерасчетом, аванс за май – 37,2 миллиона рублей.
В региональном министерстве здравоохранения Приморья отметили, что суммы выплат в зависимости от должности и характера труда варьируются от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.
Труд медицинских работников государственных медучреждений Приморья, не попадающих под федеральные условия, оценен регионом. Выплаты из регионального бюджета получают медработники, которые взаимодействуют с пациентами с подозрением на заражение COVID-19 и с внебольничными пневмониями.
«Часть врачей получили все три выплаты – две федеральные и одну краевую, по распоряжению Губернатора. Другие медработники, в зависимости от вида работы, получили две или одну стимулирующую надбавку», – пояснили в минздраве региона.
Напомним, 27 мая в бюджет Приморского края были внесены изменения, предусматривающие увеличение расходов на оснащение коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом на сумму 701 миллион рублей и на выплаты медработникам, работающим с больными COVID-19, – 190 миллионов рублей.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
Автор:
Теги: выплаты коронавирус
Новости партнеров
Новости тематики
- Медикам Приморья в мае направлены стимулирующие выплаты на 125 млн рублей
- Показатель заболеваемости COVID-19 в Приморье ниже среднероссийского
- Первый этап: В Приморье объявили о смягчении режима ограничений
- COVID-19: За сутки число выздоровевших от коронавируса вдвое превысило число заболевших
- COVID-19: 1695 приморцев заболели коронавирусом с начала эпидемии
- Госпиталь на 60 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией открылся в Приморье
- Олег Комежяко: Приморье находится в шаге от поэтапной отмены ограничений
- Новый метод лечения доступен онкобольным приморцам
- Карантин оправдан, а паника – нет
- В Приморье наибольший прирост заболевших коронавирусом остается в крупных городах
Новости раздела
- Медикам Приморья в мае направлены стимулирующие выплаты на 125 млн рублей
- Показатель заболеваемости COVID-19 в Приморье ниже среднероссийского
- Первый этап: В Приморье объявили о смягчении режима ограничений
- COVID-19: За сутки число выздоровевших от коронавируса вдвое превысило число заболевших
- COVID-19: 1695 приморцев заболели коронавирусом с начала эпидемии
- Госпиталь на 60 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией открылся в Приморье
- Олег Комежяко: Приморье находится в шаге от поэтапной отмены ограничений
- Новый метод лечения доступен онкобольным приморцам
- Карантин оправдан, а паника – нет
- В Приморье наибольший прирост заболевших коронавирусом остается в крупных городах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На дорогах появились автомобили с наклейками в виде буквы "А"
- Чиновники правительства не ожидали, что в России столько бедных
- Застрявшие в Китае россияне: "Да, идиоты, да, недооценили опасность"
- ННК бесплатно заправляет автоволонтеров на своих АЗС
- Карантин оправдан, а паника – нет
- Семь "Титаников" на воду
- На Дальнем Востоке семьи начали массово разводиться ради льготной ипотеки
- Состав жюри второго сезона литературной премии "Дальний Восток" огласили в прямом эфире
- Хабаровская авиакомпания "Восток" ликвидирована накануне своего 75-летия
- Бизнес по-приморски: Еще не реализованный агропроект уже терпит убытки
Loading...