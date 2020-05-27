Медикам Приморья в мае направлены стимулирующие выплаты на 125 млн рублей

Сотни медиков Приморского края получили с апрельской зарплатой и авансом за май выплаты за работу с пациентами COVID-19. Об этом в ходе заседания Законодательного Собрания в среду, 27 мая, сообщила заместитель председателя Правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Всего в мае текущего года медицинским и иным работникам края направлено 125,4 миллиона рублей, в том числе выплаты по авансам за май составили 83,9 миллиона рублей.

«С учетом того, что федеральным центром менялись правила выплаты стимулирующих, всем медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, был произведен перерасчет за апрель в сумме 41,5 миллиона рублей», – сообщила министр.

Всего за март-май из федеральных средств медикам выплачено 210,6 миллиона рублей.

Напомним, что в соответствии с постановлением Правительства РФ №415 выплаты стимулирующего характера произведены 3 287 медицинским работникам, исходя из расчета 80% среднемесячного дохода от трудовой деятельности врача, 40% среднего медицинского персонала и 20% младшего медицинского персонала за фактически отработанное время.

По постановлению Правительства РФ №484 выплаты стимулирующего характера произведены 1 109 медицинским и иным работникам, исходя из расчета 80 тысяч рублей врачам, 50 тысяч рублей среднему медицинскому персоналу и 25 тысяч рублей младшему медицинскому персоналу, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях. Также выплаты в размере 50 тысяч рублей – врачам, 25 тысяч рублей – среднему младшему персоналу и водителям скорой медицинской помощи. Сумма выплат составила 99,6 миллионов рублей: за апрель – 62,4 миллиона рублей с перерасчетом, аванс за май – 37,2 миллиона рублей.

В региональном министерстве здравоохранения Приморья отметили, что суммы выплат в зависимости от должности и характера труда варьируются от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.

Труд медицинских работников государственных медучреждений Приморья, не попадающих под федеральные условия, оценен регионом. Выплаты из регионального бюджета получают медработники, которые взаимодействуют с пациентами с подозрением на заражение COVID-19 и с внебольничными пневмониями.

«Часть врачей получили все три выплаты – две федеральные и одну краевую, по распоряжению Губернатора. Другие медработники, в зависимости от вида работы, получили две или одну стимулирующую надбавку», – пояснили в минздраве региона.

Напомним, 27 мая в бюджет Приморского края были внесены изменения, предусматривающие увеличение расходов на оснащение коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом на сумму 701 миллион рублей и на выплаты медработникам, работающим с больными COVID-19, – 190 миллионов рублей.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)