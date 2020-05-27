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Показатель заболеваемости COVID-19 в Приморье ниже среднероссийского
С начала эпидемии в Приморье 1779 человек заболели коронавирусом, только за последние сутки выявлено 44 новых случая
Количество выздоровевших от коронавируса приморцев за прошедшие сутки снова превысило количество заболевших более чем в два раза. Об этом Губернатор края Олег Кожемяко заявил на заседании Законодательного Собрания в среду, 27 мая.
По словам главы региона, с начала эпидемии в Приморье 1779 человек заболели коронавирусом, только за последние сутки выявлено 44 новых случая. Темп прироста составил 2,54%.
«Показатель заболеваемости в Приморье на 100 тысяч населения – 97 человек, а по Дальневосточному округу он составляет 108 человек, по России – 246», – обозначил Олег Кожемяко.
В оперативном штабе добавляют, что большинство заболевших в Приморье – это контактные по родству.
«Нередко диагноз “коронавирус” подтверждается сразу у двух-трех членов семьи. Причем у одних он протекает в легкой форме, а некоторые члены семьи, особенно старшего возраста, сразу получают статус “тяжелых” пациентов», – говорят специалисты.
Губернатор сообщил, что выздоровели за весь период 798 пациентов, за сутки – 92.
«Мы видим, что вчера и сегодня справившихся с инфекцией в два раза больше, чем заболевших. Но еще раз хочу подчеркнуть – это очень хрупкое равновесие, которое нам необходимо всеми силами сохранить», – заявил он.
По словам заведующей госпиталем COVID+ Анны Симаковой, основная часть выздоровевших – женщины среднего возраста.
«Мы также очень радуемся, когда выписываем людей, из так называемой группы риска. На днях выписан пациент старше 65 лет, который имеет серьезное онкологическое заболевание. Но вместе мы победили болезнь», – рассказал она.
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