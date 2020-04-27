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Число заболевших COVID-19 в Приморском крае составило 302 человека
27 Апреля 2020, 14:23 | Приморье
Коронавирус в понедельник, 27 апреля, подтвердился еще у 24 жителей Приморья. С нарастающим итогом число заболевших COVID-19 в Приморском крае составляет 302 человека. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с опасной инфекцией.
В министерстве здравоохранения Приморского края подтвердили, что 11 человек от общего числа зараженных за минувшие 24 часа, – это сотрудники скорой медицинской помощи Находки.
«Все сотрудники, которые находились в контакте с первыми заболевшими, на время эпидрасследования были помещены на карантин, а те, кто имел близкую с ОРВИ симптоматику – сразу госпитализированы. Все они прошли обязательный тест на наличие опасной коронавирусной инфекции», – сообщили в ведомстве.
Здесь также подчеркнули, что в оперативном режиме был отработан алгоритм оказания скорой медицинской помощи населению Находкинского городского округа в новых условиях.
«Сегодня на помощь Находке откликнулись коллеги со всего Приморского края – из Артема, Владивостока, Уссурийска, Арсеньева, Лазо и других районов. У нас было восемь бригад, которые ежесуточно выходили на линию, столько же создано и сегодня. Обслуживание населения идет в штатном режиме», – сообщил главный врач СМП Находки Андрей Джирма.
Напомним, что с начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 302 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 33 пациента, не справились с болезнью трое.
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Теги: коронавирус covid-19 самоизоляция
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