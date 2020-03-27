Коронавирус: В Приморье готовы запасы продуктов и лекарств для медучреждений

Олег Кожемяко удостоверился в том, что в Приморье достаточно продуктов питания и постельных принадлежностей для обеспечения больниц на случай увеличения количества зараженных коронавирусом. Резервные склады министерства труда и социальной политики Приморья Губернатор посетил в четверг, 26 марта.

Во время рабочего визита глава региона подчеркнул, что предпринимаемые в Приморье меры носят превентивный характер. Специалисты должны знать, что медикаменты, комплекты постельного белья, продовольствие – все это есть в наличии, а также понимать механизмы маршрутизации продуктов и предметов первой необходимости.

«В Краевой клинической больнице №2 у нас имеется 10 коек на случай увеличения количества заболевших коронавирусом, есть семь аппаратов искусственной вентиляции легких. При необходимости в учреждении готовы предоставить еще 98 коек. По нормативам на такое количество больных потребуется уже 17 аппаратов ИВЛ. В связи с этим на следующей неделе мы получаем семь новых аппаратов ИВЛ, три забираем из других медучреждений. Помимо прочего, предусмотрены мероприятия по разворачиванию дополнительного количества коек на базе дальзаводской больницы, больниц в Уссурийске и Находке. Всего в крае насчитывается более 300 аппаратов ИВЛ», – уточнил Губернатор Приморья.

Олег Кожемяко также подчеркнул, что в настоящее время ведется закупка одноразовой посуды на случай распространения коронавирус. Уже предусмотрено питание на 800 госпитализированных в течение 15 суток.

«В Приморье на сегодняшний день есть двое заболевших, несколько человек находятся под наблюдением. Мы держим ситуацию на контроле. Проговорено, что должны быть увеличены зарплаты врачам за сверхурочную работу и взаимодействие с инфекционными больными. Сейчас важно удостовериться, что на складах есть все необходимое и, когда потребуется, мы сможем этим воспользоваться», – заявил Олег Кожемяко.

Отметим, по состоянию на 26 марта в Приморье не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Постановлением Губернатора края Олега Кожемяко временно приостановлено проведение массовых досуговых культурных, спортивных мероприятий. Гражданам следует избегать посещения мест массового пребывания людей, отказаться от поездки за пределы Российской Федерации. Тем, кто недавно вернулся из заграничной поездки, – обязательно соблюдать 14-дневный карантин.

Отнестись внимательно к рекомендациям врачей и органов власти жителей страны призвал Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам 25 марта.

«Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома», – заявил глава государства.

Президент акцентировал внимание на том, что все меры, которые принимаются и еще будут приняты, дадут результат, если государство и общество будут действовать вместе.

Фото – Денис Нагаев

Газета «Золотой Рог», Владивосток.