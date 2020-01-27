www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.8 р. 100 JPY: 56.39 р.
EUR: 68.29 р. 10 CNY: 89.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Ваше здоровье
Распечатать

Случаев заболевания коронавирусом в Приморье не зарегистрировано

27 Января 2020, 16:42 | Приморье

В Приморье отмечается незначительное превышение – на 2,5% – заболевания острыми респираторными инфекциями

Об этом на еженедельном совещании у заместителя председателя Правительства Приморья – министра здравоохранения Виктора Фисенко сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Вместе с тем, по ее словам, в Приморье отмечается незначительное превышение – на 2,5% – заболевания острыми респираторными инфекциями. Но в целом ситуация по ОРВИ и гриппу остается в пределах нормы и свойственна для данного времени года.

«Заболеваемость пневмониями на сегодняшний день на 15% ниже, чем за аналогичный период прошлого года», – отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Татьяна Детковская напомнила, что с прошлой недели в регионе усилен контроль за всеми 15 пропускными пунктами: морскими, автомобильными, железнодорожными и воздушным.

«Везде наши специалисты ведут двойной контроль за въезжающими на территорию края с помощью тепловизиров», – сообщила глава Роспотребнадзора Приморья.

Подчеркнуто, что эпидемиологи вирусологической лаборатории края находятся в контакте с представителями главной вирусологической лаборатории «Вектор», расположенной в Новосибирске.

«Отбор материалов на специальную вирусологическую среду осуществляется у пациентов, которые въезжают на территорию края с признаками заболевания, эти материалы оперативно направляются в Новосибирск. В настоящее время ни у кого их приморских пациентов коронавирус не выявлен», – заявила Татьяна Детковская.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: коронавирус  Роспотребнадзор 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]