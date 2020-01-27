Случаев заболевания коронавирусом в Приморье не зарегистрировано

В Приморье отмечается незначительное превышение – на 2,5% – заболевания острыми респираторными инфекциями

Об этом на еженедельном совещании у заместителя председателя Правительства Приморья – министра здравоохранения Виктора Фисенко сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.



Вместе с тем, по ее словам, в Приморье отмечается незначительное превышение – на 2,5% – заболевания острыми респираторными инфекциями. Но в целом ситуация по ОРВИ и гриппу остается в пределах нормы и свойственна для данного времени года.



«Заболеваемость пневмониями на сегодняшний день на 15% ниже, чем за аналогичный период прошлого года», – отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.



Татьяна Детковская напомнила, что с прошлой недели в регионе усилен контроль за всеми 15 пропускными пунктами: морскими, автомобильными, железнодорожными и воздушным.



«Везде наши специалисты ведут двойной контроль за въезжающими на территорию края с помощью тепловизиров», – сообщила глава Роспотребнадзора Приморья.



Подчеркнуто, что эпидемиологи вирусологической лаборатории края находятся в контакте с представителями главной вирусологической лаборатории «Вектор», расположенной в Новосибирске.



«Отбор материалов на специальную вирусологическую среду осуществляется у пациентов, которые въезжают на территорию края с признаками заболевания, эти материалы оперативно направляются в Новосибирск. В настоящее время ни у кого их приморских пациентов коронавирус не выявлен», – заявила Татьяна Детковская.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.