www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 76.47 р. 100 JPY: 73.1 р.
EUR: 90.41 р. 10 CNY: 11.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Доступная медицина
Распечатать

Жителей Приморья призывают воздержаться от прохождения КТ "на всякий случай"

26 Октября 2020, 17:53 | Приморье

За последние две недели в медучреждениях Приморья наблюдается большой наплыв пациентов, желающих сделать компьютерную томографию (КТ) легких для профилактической диагностики COVID-19. Специалисты министерства здравоохранения призывают жителей края не делать КТ без назначения врача.

Как отмечают в министерстве здравоохранения Приморского края, КТ хорошо выявляет изменения в легких, но не диагностирует инфекции. Томография в профилактических целях не имеет абсолютно никакого смысла, перегружает систему здравоохранения, мешает работать при острой назначенной диагностике.

«Если у пациента с симптомами респираторного вируса нет изменений при КТ, это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией. Потому что наличие или отсутствие COVID может установить только лабораторная диагностика (ПЦР и ИФА тесты)», – отметила заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

На сегодняшний день наиболее точный вариант, подтверждающий наличии или отсутствие коронавирусной инфекции, – ПЦР-тест, который берется с помощью обычного мазка из горла, из зева. Сейчас в сутки лаборатории края проводят более 5000 тестов.

«Если при КТ выявляются изменения в легких, особенно минимальные, это совершенно не означает наличие у пациента коронавирусной инфекции. Такие изменения могут возникать при любом другом респираторном заболевании, в частности, при гриппе, заболеваемость которым сейчас, в осенне-зимний период, тоже растет», – отметили в ведомстве.

Специалисты наблюдают целую группу пациентов, у которых коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, но у них тоже есть изменения в легких, которые выявляются при коронавирусной инфекции.

Медики отмечают, что компьютерная томография – это способ исследования тяжелобольных пациентов, которые нуждаются в госпитализации. Но для того, чтобы провести им грамотное, корректное обследование и госпитализировать их при наличии реальных показаний, в некоторых случаях им необходимо выполнить КТ, иногда даже до госпитализации. Но это возможно только по назначению лечащего врача, врача амбулатории или скорой помощи, и только при наличии клинических показаний.

Во всех остальных случаях КТ исключена как диагностический метод, она не делается для профилактики, не делается при легком течении болезни и при отсутствии факторов риска.

Медики призывают граждан не делать компьютерную томографию «на всякий случай» и дать возможность оперативно сделать ее тем, кому она действительно нужна по жизненным показаниям.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: covid-19  диагностика  КТ 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews