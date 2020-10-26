Жителей Приморья призывают воздержаться от прохождения КТ "на всякий случай"

За последние две недели в медучреждениях Приморья наблюдается большой наплыв пациентов, желающих сделать компьютерную томографию (КТ) легких для профилактической диагностики COVID-19. Специалисты министерства здравоохранения призывают жителей края не делать КТ без назначения врача.



Как отмечают в министерстве здравоохранения Приморского края, КТ хорошо выявляет изменения в легких, но не диагностирует инфекции. Томография в профилактических целях не имеет абсолютно никакого смысла, перегружает систему здравоохранения, мешает работать при острой назначенной диагностике.



«Если у пациента с симптомами респираторного вируса нет изменений при КТ, это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией. Потому что наличие или отсутствие COVID может установить только лабораторная диагностика (ПЦР и ИФА тесты)», – отметила заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.



На сегодняшний день наиболее точный вариант, подтверждающий наличии или отсутствие коронавирусной инфекции, – ПЦР-тест, который берется с помощью обычного мазка из горла, из зева. Сейчас в сутки лаборатории края проводят более 5000 тестов.



«Если при КТ выявляются изменения в легких, особенно минимальные, это совершенно не означает наличие у пациента коронавирусной инфекции. Такие изменения могут возникать при любом другом респираторном заболевании, в частности, при гриппе, заболеваемость которым сейчас, в осенне-зимний период, тоже растет», – отметили в ведомстве.



Специалисты наблюдают целую группу пациентов, у которых коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, но у них тоже есть изменения в легких, которые выявляются при коронавирусной инфекции.



Медики отмечают, что компьютерная томография – это способ исследования тяжелобольных пациентов, которые нуждаются в госпитализации. Но для того, чтобы провести им грамотное, корректное обследование и госпитализировать их при наличии реальных показаний, в некоторых случаях им необходимо выполнить КТ, иногда даже до госпитализации. Но это возможно только по назначению лечащего врача, врача амбулатории или скорой помощи, и только при наличии клинических показаний.



Во всех остальных случаях КТ исключена как диагностический метод, она не делается для профилактики, не делается при легком течении болезни и при отсутствии факторов риска.



Медики призывают граждан не делать компьютерную томографию «на всякий случай» и дать возможность оперативно сделать ее тем, кому она действительно нужна по жизненным показаниям.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток