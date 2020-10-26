COVID-19: За прошедшие сутки в Приморье выявлено 179 новых случаев

Только повсеместное соблюдение санитарных требований сможет снизить уровень заболеваемости коронавирусом в Приморье. Об этом еще раз напомнил в понедельник, 26 октября, губернатор края Олег Кожемяко на заседании регионального оперштаба.

Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, за прошедшие сутки в регионе выявлено 179 новых случаев COVID-19, нарастающим итогом – 14432, за вчерашний день зафиксировано два летальных исхода.

«Заболеваемость фиксируется во всех муниципальных образованиях, где-то это единичные случаи, но в ряде городов – очаговые», – уточнила глава ведомства.

Она подчеркнула, что неукоснительное соблюдение санитарных норм и требований – залог снижения риска заражения инфекцией.

По словам Олега Кожемяко, контроль за соблюдением эпидтребований – по-прежнему прерогатива административных комиссий. Только за сутки проверено более 3600 торговых точек, объектов общественного питания, общественного транспорта и такси, гостиниц и баз отдыха. Составлено 107 протоколов об административных правонарушениях, в суды направлено 23 протокола.

«Соблюдение санитарных требований, жесткий контроль за этим, наказание нарушителей поможет изменить ситуацию с заболеваемостью в крае в лучшую сторону», – заявил Губернатор.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток