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Летние кафе в Приморье начинают работу с 27 июня с соблюдением санитарных норм

26 Июня 2020, 13:16 | Приморье

В Приморье с субботы, 27 июня, начинают работать летние кафе, веранды и террасы с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Такое решение принято региональным штабом под руководством Губернатора края Олега Кожемяко, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

Как сообщил заместитель председателя Правительства Приморья Константин Шестаков, на сегодняшний день поступило 85 обращений на открытие веранд, летних площадок общепита.  

«В таких заведениях должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры. Должны быть установлены перегородки между столами или обеспечена расстановка столов на расстоянии 1,5-2 метра. Сейчас их проверяют специалисты краевого минпромторга и административные комиссии», – отметил он.

На штабе озвучили статистику по коронавирусу за минувшие сутки. По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, число случаев заражения COVID-19 в Приморье с начала эпидемии – 3 980.

«За сутки выздоровело 110 человек, диагноз подтвердился у 85», – проинформировала она.

Не справилась с коронавирусом 84-летняя женщина, которая обратилась за медицинской помощью только на девятый день от начала заболевания. Она находилась в крайне тяжелом состоянии из-за двусторонней пневмонии.

Олег Кожемяко подчеркнул, что новых вспышек заболевания допустить нельзя.

«В общественном транспорте, магазинах, на предприятиях, оказывающих услуги населению, должен соблюдаться санитарный режим, проводиться постоянная дезинфекция», – заявил глава региона.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест.

Руслан Ко, [email protected]

Фото – Денис Нагаев

Автор:
Теги: кафе  кожемяко  коронавирус 



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