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COVID-19: За сутки число выздоровевших от коронавируса вдвое превысило число заболевших

26 Мая 2020, 11:07 | Приморье

Впервые с момента эпидемии в Приморье за сутки число выздоровевших от COVID-19 вдвое превысило число заболевших. Данная информация была озвучена на заседании регионального оперативного штаба под руководством Губернатора края Олега Кожемяко во вторник, 26 мая.

Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому края Татьяна Детковская, за минувшие сутки коронавирусом заболели 40 человек.

«Таким образом, на сегодняшний день общее число заболевших COVID-19 приморцев составило 1735 человек. Прирост за сутки – 2,3%», – обозначила глава ведомства.

Вместе с тем, как отметил Олег Кожемяко, количество выздоровевших за сутки впервые превысило количество заболевших – причем более чем в два раза, составив 89 человек. Всего с начала эпидемии справились с опасной инфекцией 706 пациентов.

«Наша задача теперь – добиться того, чтобы прирост заболевших был уравновешен количеством выписываемых больных. Чтобы мы располагали достаточным фондом при возможной вспышке заболевания и для реагирования на новые очаги. Поэтому продолжаем работу административных комиссий, уделяем особое внимание работе общественного транспорта, организаций торговли и оказания услуг», – подчеркнул Губернатор. 

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

 

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Теги: пандемия  covid-19  коронавирус 



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