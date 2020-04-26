СОVID-19: За сутки коронавирус подтвердили еще у 24 жителей Приморья

Подтверждена смерть еще одного приморца, чья жизнь оборвалась по причине осложнения основного заболевания коронавирусной инфекцией

278 случаев заболевания СОVID-19 официально зарегистрировано в Приморье с начала эпидемии. Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.



В настоящее время Роспотребнадзор продолжает эпидрасследования по групповым очагам заболевания во Владивостоке и Находке.



«Среди подтвержденных заболевших коронавирусной инфекцией – люди разного пола и возраста. В большинстве случаев болезнь у новых пациентов инфекционных госпиталей протекает в легкой или средней формах. Но есть пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии», – отметили в оперативном штабе Приморья.



С момента начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 278 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 33 пациента, не справились с болезнью трое. Сегодня подтверждена смерть еще одного приморца, чья жизнь оборвалась по причине осложнения основного заболевания коронавирусной инфекцией.



«Скончался мужчина 64-х лет. Пациент имел ряд сопутствующих заболеваний – онкология 4-ой степени, ишемическая болезнь, на которые наложилась пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией», – сообщили в инфекционном госпитале.