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Министр здравоохранения Приморья бросила клич
Медиков зовут работать в открываемые инфекционные госпитали
Зампредседателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Анастасия Худченко подробно рассказала о том, как будет складываться зарплата медработников в новых экономических условиях в поликлиниках и стационарах, а также пригласила медиков на работу в новые госпитали.
– Зарплата сейчас складывается из двух частей – есть стимулирующие выплаты, есть оклад. Сейчас за интенсивность и нагрузку надбавки падают до нуля, медики их не получают. Будут ли какие-то компенсации, какая сейчас ситуация с зарплатами обстоит у медперсонала?
– На сегодняшний день мы не увидели медика, у которого бы в прошлом месяце упала зарплата, в части стимулирующих выплат, до нуля, потому что есть разные виды нагрузки в поликлинике. Подчеркну, что у каждого специалиста – своя нагрузка. И то, что в настоящее время прекратили оказывать так интенсивно плановую помощь, не значит, что работа в поликлинике прекратилась. К примеру, весь март поликлиники активно наблюдали пациентов, которые находились на карантине на дому и получили достойные выплаты, в том числе и с доплатой из краевого бюджета.
Вообще, что касается заработной платы, то Президент России Владимир Путин в своем выступлении сказал, что несмотря на выделение средств из федерального бюджета, мы должны сохранить все существующие ныне, в соответствии с положением оплаты труда, стимулирующие надбавки, гарантии, компенсации, что и будет выполнено в государственных учреждениях Приморского края.
На сегодняшний день для поликлиник создана так называемая «подушка безопасности». Они переведены практически полностью на подушевое финансирование, увеличен тариф и они получают не за объемы выполненной помощи, а за каждого прикрепленного человека, что в принципе позволяет сохранить им объем, необходимый для оплаты труда своих работников. То есть поликлиники могут в полном объеме выплачивать заработную плату и нести все необходимые расходы, несмотря на уменьшение потока больных и на то, что прекращены диспансеризация и профсмотры.
– А как обстоят дела в учреждениях стационарного типа?
– Со стационарами сложнее. Некоторые стационары, действительно, с прекращением плановой госпитализации теряют свои объемы. Но подчеркну, что, например, по Владивостоку, где сосредоточено большинство крупнейших стационаров, они компенсируют это дополнительным потоком экстренных больных. Чем это обусловлено? Тем, что некоторые больницы выводятся из оборота, закрываются на карантин какие-то отдельные отделения – и эти потоки пациентов перераспределяются в другие учреждения.
В тех подразделениях, которые закрыты на карантины или разворачиваются под инфекционные госпитали, помимо всех федеральных надбавок, доплат предусмотрена еще и так называемая доплата за «выпадающие доходы». Поэтому всем медицинским работникам, которые продолжают работать, опасаться за свою заработную плату повода нет.
Отмечу, что мы просчитывали с главными врачами, сколько примерно будут получать у нас сотрудники в инфекционных госпиталях. Нужно сказать честно, что это очень достойная оплата, учитывая все федеральные надбавки.
Сегодня мы разворачиваем дополнительные койко-места, открываем новые госпитали, поэтому я обращаюсь ко всем медикам: если у кого-то в связи с новой эпидемиологической и экономической ситуациями возникли проблемы с заработной платой по основному месту работы из-за того, что нет объемов, такие категории могут быть – медицинские сестры по физиотерапии, зубные техники – мы всех приглашаем в инфекционные госпитали. Нам очень нужны кадры для работы в открываемых госпиталях. Мы берем всех, поскольку порядок оказания помощи этим пациентам позволяет привлекать любой персонал, прошедший короткое дополнительное обучение.
– Вы приглашаете персонал, а проверяете вы их на наличие хронических заболеваний?
– Медицинские работники ежегодно, а кто-то и несколько раз в год, проходят медкомиссию. В настоящих условиях к работе допускается персонал не имеющий противопоказаний к проведению дезинфекционных мероприятий, к работе во вредных условиях труда и к применению специфических методов лечения. Конечно, отбор есть.
Обращаться по вопросу трудоустройства нужно к руководству своего медучреждения или к нам, в отдел кадров министерства здравоохранения Приморья. Телефон для справок – 8 (423) 241-35-14.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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