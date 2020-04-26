Какие виды медпомощи доступны приморцам в условиях закрытия больниц на карантин - памятка

Медики Приморья продолжают лечить людей в период эпидемии коронавируса

Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Анастасия Худченко разъяснила, как действовать жителям региона в условиях отмены плановой помощи.

В соответствии с постановлением главного санитарного врача Приморского края, приказом регионального министерства здравоохранения, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и заносом инфекции в медицинские организации, с прошлой недели прекращено оказание плановой помощи. Это медпомощь, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью человека.

Как отмечает Анастасия Худченко, такое решение может принести дискомфорт тем, кто обследовался, уже получил все анализы, но их плановая госпитализация отменилась.

«Это, бесспорно, вызывает определенное недовольство людей, но, подчеркну, не несет угрозы ни жизни, ни здоровью. В тех ситуациях, когда отсрочка в оказании медицинской помощи может ухудшить состояние здоровья человека и привести к неблагоприятным последствиям, вся медицинская помощь оказывается», – обозначила министр.

Нагрузку тех отделений в медучреждениях, которые закрыты на карантин, приняло на себя отделение в другой больнице края. Например, с 23 апреля прекратилась госпитализация в ревматологическом отделении «тысячекоечной» больницы, но вместо нее начали госпитализировать пациентов с профильными заболеваниями в ревматологическое отделение Краевой клинической больницы №1. На каждое такое действие есть соответствующий приказ минздрава.

Как быть приморцам, отсрочка в оказании медицинской помощи которым может ухудшить состояние здоровья и привести к неблагоприятным последствиям?

Анастасия Худченко подчеркивает, что самое правильно решение – обращение к лечащему врачу по месту жительства в поликлинику – к участковому или профильному терапевту.

«Отмечу, что мы не прекратили плановый прием в поликлиниках, мы только ввели для него особый порядок. Что это значит? Это значит, что сегодня необходима предварительная дистанционная запись по телефону либо через интернет. Также увеличен интервал между приемами врачей для того, чтобы не было скопления людей в коридорах, чтобы можно было провести соответствующие дезинфекционные мероприятия. Поэтому люди, нуждающиеся в определенных видах помощи, должны обращаться к своим лечащим врачам», – пояснили зампред.

Если по какой-то причине оперативно выяснить требуемую информацию у своего доктора не получается, можно обратиться к начальству лечебной организации – заведующей отделением, поликлиникой, главному врачу, заместителю по клинико-экспертной работе.

Какая помощь точно оказывается?

Оказывается помощь по онкологии, психиатрии, фтизиатрии, гемодиализу, сердечно-сосудистая.

С понедельника, 27 апреля, возобновляет свою работу Центр амбулаторно-онкологической помощи в поликлинике №6 Владивостока, который был закрыт на карантин в связи с заносом туда инфекции. Сейчас все необходимые эпидмероприятия в учреждении выполнены. Все вопросы, касающиеся химиотерапии, решаются с лечащим врачом либо участковым терапевтом.

Тем пациентам, которые попали в контакт с больными коронавирусной инфекцией, онкологи рекомендуют прервать «химию» на 14 дней и высидеть дома на карантине, чем начать ее вовремя и попасть в инкубационный период. Ведь если окажется, что у пациента уже был COVID-19 и он в это время провел химиотерапию, это может стать для него фатальным. Менее вредно выждать 14 дней.

«На самом деле такие перерывы допустимы даже вне коронавирусной инфекции. Если пациент приходит на очередной курс химиотерапии, а у него плохие анализы, ее откладывают до тех пор, пока не повысится гемоглобин, лейкоциты. Здесь аналогичная ситуация – попавшие в число «контактных» пациенты просто сидят дома 14 дней по решению консилиума онкодиспансера, обследуются на десятый день. Если все хорошо, следующий курс они начинают в обычном порядке», – прокомментировала министр здравоохранения Приморья.

Подчеркивается, что плановые операции никто не отменял. Если у человека впервые выявлено онкологическое заболевание, диспансер оперирует в плановом объеме.

Перед плановой госпитализацией пациента обязывают сдать анализ на коронавирус. Насколько это правомерно?

Правомерность в данном случае не подлежит обсуждению, поскольку этот пункт содержится в положении главного санитарного врача Приморского края. Для пациентов, которые идут на плановую госпитализацию, сейчас в обследовании появился анализ на коронавирус. Его можно сдать в поликлинике по месту жительства в обычном порядке. Результаты приходят за 3-5 дней, поскольку нагрузка на лаборатории высокая.

«Мы обследуем большое количество “контактных” больных. По этому же постановлению должны раз в семь дней обследовать медицинских работников, поэтому анализ делают не быстро», – добавила Анастасия Худченко.

Что делать, если терапевты не дают направление на срочную госпитализацию?

Нужно разбираться в каждом конкретном случае: какие терапевты, в какой поликлинике, в чем проявился их страх? Грамотный специалист оценит ситуацию объективно и поймет, может ли отсрочка в оказании медицинской помощи ухудшить состояние здоровья человека и привести к неблагоприятным последствиям.

Правильнее всего решить вопрос на месте с руководством медицинской организации. Если не удается это сделать – можно обратиться на «горячую линию» минздрава: 8 (423) 260-50-98.