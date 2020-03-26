Мой дом – мой изолятор

Миллионы россиян попадают в зону риска из-за Covid-19

Людям с хроническими заболеваниями в Минздраве настоятельно рекомендуют сидеть дома, пока риск заражения новым коронавирусом не снизится. Это, в первую очередь, касается онкобольных, пациентов с аутоиммунными заболеваниями и перенесших трансплантацию органов.

Врачи также предупреждают об опасности граждан с диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхитом, астмой, перенесших инфаркты и инсульты. Таких в России миллионы. Всем им необходимо создать условия жизнеобеспечения на дому.

Иммунный совет

Жесткого карантина из-за Covid-19 в ближайшее время не будет, заявили в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции, возглавляемом вице-премьером Татьяной ГОЛИКОВОЙ. И посоветовали журналистам аккуратнее работать с неизвестными источниками, заявляющими о введении серьезных ограничительных мер.

В то же время Минздрав рекомендовал россиянам с хроническими заболеваниями ограничить социальные контакты и не посещать людные места. Это касается пациентов, страдающих аутоиммунными заболеваниями, перенесших трансплантацию органов и получающих иммуносупрессивную терапию, а также пациентов со злокачественными новообразованиями, проходящих химиотерапию. Кроме того, ведомство поручило руководству медицинских организаций обеспечить возможность дистанционной выписки лекарств.

По словам опрошенных «Известиями» специалистов, речь идет о нескольких миллионах человек, для которых встреча с коронавирусом может обернуться тяжелыми последствиями.

- Рекомендация сидеть дома касается всех людей с ослабленным иммунитетом. Только ВИЧ-инфицированных в России 1 млн человек. Если добавить сюда аутоиммунные заболевания, трансплантацию органов и злокачественные образования, то это может быть уже 5 млн человек. Всем им в условиях угрозы распространения коронавируса по возможности надо до минимума ограничить контакты, - отметил врач-эндокринолог Алексей КАЛИНЧЕВ.

Без объятий и поцелуев

В группе риска находятся люди и с другими хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, инфарктами, инсультами, бронхитом, бронхиальной астмой, подчеркнула главный геронтолог Минздрава России Ольга ТКАЧЕВА.

Таких больных в России также очень много. В частности, по данным ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», в 2018 году было зарегистрировано порядка 4,5 млн человек, страдающих от сахарного диабета.

- У таких людей уже есть проблемы со здоровьем, если на них наслаивается инфекция, течение основного заболевания осложнится, - пояснила Ольга Ткачева.

В подъездах появляются объявления о покупке продуктов для пожилых, а медики открывают онлайн-консультацию по Covid-19.

Однако, по ее словам, при соблюдении всех рекомендаций ВОЗ люди из групп риска всё же могут выйти на улицу в случае острой необходимости - например, в магазин за продуктами. Куда больше специалистов волнуют пожилые. По данным Росстата, в 2019 году в стране насчитывалось около 37 млн человек старше трудоспособного возраста.

- Пожилым людям стоит максимально ограничить выход из дома. Даже если родственники принесли им продукты, нужно помнить о дистанции при общении, минимизации прикосновений, объятий, - отметила Ольга Ткачева.

Стоит закрыть на карантин дома престарелых и организовать там помощь, уверен президент «Лиги защитников пациентов» Александр САВЕРСКИЙ. По его словам, средний возраст итальянских пациентов, умерших от коронавируса, составляет 79 лет, а значит, лучше подстраховаться.

Масок нет

Люди с тяжелыми заболеваниями обычно сознательно подходят к профилактике здоровья, уверена директор фонда «Подари жизнь» Екатерина ШЕРГОВА. По ее словам, куда больше сейчас беспокоят сограждане, которые легкомысленно относятся к просьбе находиться дома, и тем самым повышают риски для людей с заболеваниями. Особенно в условиях дефицита средств защиты, таких как медицинские маски.

- К нам обратились несколько клиник с просьбой помочь закупить маски. Причем нашим подопечным нужны специализированные маски. Проблема осложняется тем, что индивидуальных средств защиты физически не хватает, - рассказала Екатерина Шергова. Правда, 22 марта Минпромторг сообщил, что начал поставку масок в регионы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.