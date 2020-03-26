По состоянию на 8.00 26 марта в Приморском крае не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

По состоянию на вечер 25 марта в Приморском крае обследовано 5567 приморцев, из них более 800 – самостоятельно, в пунктах тестирования во Владивостоке и Уссурийске.

В министерстве здравоохранения Приморья отметили, на сегодняшний день на самоизоляции находятся 1426 человек. В условиях карантина инфекционного госпиталя Краевой клинической больницы №2 – 16 человек.

«Новых случаев заболевания коронавирусом в Приморье не выявлено», – подчеркнули в краевом управлении Роспотребнадзора.

Напомним, что Постановлением Губернатора Приморья Олега Кожемяко в крае временно приостановлено проведение массовых досуговых культурных, спортивных мероприятий. Гражданам следует избегать посещения мест массового пребывания людей, отказаться от поездки за пределы Российской Федерации. Тем, кто вернулся из заграничной поездки, – обязательно соблюдать 14-дневный карантин.

Отнестись внимательно к рекомендациям врачей и органов власти жителей страны призвал Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам 25 марта.

«От этого сейчас очень многое зависит. Особенно это касается наиболее уязвимых групп населения: людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И для них, и для всех граждан сейчас стоит задача максимально снизить риски», – заявил глава государства.

Фото – Роман Павловский

Газета «Золотой Рог», Владивосток.